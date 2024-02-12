منتخب الرجبي «Fly Better» مع «طيران الإمارات»



دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الرجبي اتفاقية شراكة مع طيران الإمارات ليكون الراعي الأساسي للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات في فئتي السباعي والـ 15، ورعاية برنامجي «شاهين» للرجال و«المها» للسيدات، وتمتد الشراكة لمدة 3 سنوات، حتى عام 2026، وتشمل الاتفاقية أن يكون طيران الإمارات الناقل الرسمي لبعثات المنتخبات الوطنية في كل البطولات، في المقابل يضع الاتحاد شعار «Fly Better»، على قمصان المنتخبات الوطنية وفريقي شاهين والمها.

وقال محمد الزعابي، أمين عام الاتحاد: «يثمن مجلس الإدارة الجهد المبذول لرؤية طيران الإمارات شريكاً رئيسياً ومجدداً في مسيرة نجاحات الاتحاد، وسعداء بهذه الشراكة وانضمام طيران الإمارات لأسرة الرجبي الإماراتي راعياً لمنتخباتنا الوطنية للرجال والسيدات وبرامج التطوير الإماراتي لكل من فريقي شاهين للرجال والمها للسيدات، لتستمر بذلك نجاحات اتحاد الرجبي في توفير أفضل وأعرق خدمات الطيران لأبناء الرجبي الإماراتي.

وأضاف:» اختتمنا مسيرة عام حافل بالإنجازات الوطنية القارية في احتفال أقيم على هامش بطولة طيران الإمارات للرجبي السباعي بدبي، حيث حصل منتخب الرجال على المركز الأول في آسيا للمستوى الأول فئة الـ15 لاعباً، والمركز الأول رجال وسيدات للسباعي تحت 18 عاماً، والمركز الأول في البطولة العربية لسباعيات الرجبي رجال والفضية للسيدات، بالإضافة إلى الثالث في سلسلة آسيا للرجبي السباعي وهي الأكثر تنافسياً قارياً، واستحواذ منتخب السيدات السباعي على التأهل للمنافسة على المستوى الأول في قارة آسيا، ونظمنا العديد من ورش العمل التدريبية لفريقي شاهين والمها مع بعض المنتخبات الدولية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخبرات الدولية على هامش البطولة الدولية لسباعيات الرجبي«.

وقال سعود النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة التسويق والاستثمار:» بدأنا هذه الشراكة عام 2011 وتجديد الاتفاقية، يكمل جسر التعاون المشترك والمرتكز على بناء وتطوير الرجبي على كافة المستويات الوطنية، ووجود طيران الإمارات دائماً في قلب التطوير الرياضي وفي كافة الرياضات كداعم وشريك لبناء المجتمعات الرياضية، ونطمح دائماً ونسعى للمزيد من أوجه التعاون المتبادل«.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات:» رعاية طيران الامارات لتطوير الرجبي الإماراتي ينبع من الأساس في تعزيز الدور الرئيسي الذي تلعبه طيران الإمارات في إبراز أوجه التعاون لإفادة المجتمعات الرياضية بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي مما لا شك فيه بلعب دور رئيسي في تشكيل المسؤولية المجتمعية تجاه الرياضيين من كافة فئاتهم ومن جميع أنحاء العالم. واليوم نتشارك مع اتحاد الإمارات للرجبي في تحقيق رؤيتنا المجتمعية والرياضية«.

يذكر أن الاتحاد أبرم اتفاقيات رعاية مؤخراً مع طيران الامارات، وسوق دبي الحرة، مع استمرار الشراكة مع بنك»اتس اس بي سي"، ريد سميث، جيمنيشن، مستشفى ادم فيتال، ونتكس اكسبورتس.