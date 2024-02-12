أنس جابر تشارك في «دبي الحرة» للتنس

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن عودة النجمة العربية أُنس جابر للمشاركة في المنافسات التي تنطلق الشهر الجاري، وتسعى لتحقيق الفوز بلقب بطولة السيدات، التي أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس.

وكانت جابر قد تعرضت لخيبة أمل كبيرة، عندما اضطُرت للانسحاب من بطولة العام الماضي بسبب الإصابة.

ولم تستطع أُنس جابر المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي الموسم الماضي بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة في أعقاب بطولة أستراليا المفتوحة 2023، ما أجبرها على قضاء شهرين بعيداً عن المنافسات.

وتعود النجمة التونسية إلى الملاعب بعد موسم تعرضت فيه لكثير من الإصابات، وتسعى لتحقيق حلمها الأكبر والفوز بأحد ألقاب بطولات الجراند سلام. وكانت جابر، التي تبلغ 29 عاماً، قريبة من الظفر باللقب في ثلاث مناسبات منفصلة، ولم يحالفها التوفيق في ذلك.

وعادت جابر إلى ملبورن في بداية العام الجاري لتتلقى خسارة مفاجئة في الدور الثاني بثلاث مجموعات متتالية أمام الموهبة الصاعدة صاحبة الـ 16 عاماً ميرا أندرييفا. ولم تمنع هذه الانتكاسة جابر من العودة بقوة وبلوغها الدور ربع النهائي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس مع تقديم سلسلة من العروض القوية. وتُحول جابر تركيزها اليوم نحو بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، إحدى أبرز البطولات على أجندة التنس في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تتمتع النجمة العربية بشعبية واسعة بين عشاق التنس.

وتُشارك المصنفة السادسة عالمياً في البطولة المرتقبة إلى جانب باقة من أهم لاعبات التنس العالميات، بمن فيهن 17 من أفضل 20 مصنفة عالمياً، مثل المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك، وأرينا سابالينكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة في مناسبتين، وكوكو جوف، الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة 2023.