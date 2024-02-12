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عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «دولية» عجمان لبناء الأجسام

عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «دولية» عجمان لبناء الأجسام
12 فبراير 2024 15:56

عجمان (الاتحاد)
توج لاعبنا جمعة مبارك بالميدالية الذهبية في تخصص الفيزيك، في ختام بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام، التي أقيمت في نادي شرطة عجمان والرماية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة 250 لاعباً من مختلف الجنسيات.
وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي، اللاعبين الفائزين في المراكز الأولى لفئة المحترفين، بحضور الدكتور عادل الفهيم رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري لبناء الأجسام، والحكم الدولي طارق خليل رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء الاتحاد فيصل الزعابي وأحمد جوهر ومحمد شاهين الحوسني والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك.
وجاء فوز لاعبنا جمعة مبارك بالميدالية الذهبية في الفيزيك، متقدماً على الأردني مؤمن أبو صالح الذي حصل على الميدالية الفضية، فيما حصل على الميدالية البرونزية الروسي رستم كريموكوف.
وفاز العراقي علي قاسم بالميدالية الذهبية لفئة الكلاسيك فيزيك، وحل ثانياً المصري مصطفى سيد، وجاء ثالثاً الأردني بهاء الدين حيمور.
وفي محترفي بناء الأجسام فاز المصري أحمد مصطفى بالذهبية، تلاه الإيراني فاهيد اهدانو الذي نال الميدالية الفضية، بينما فاز بالميدالية البرونزية المصري أسامة سلامة.
 

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