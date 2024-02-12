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الرياضة

أمانوف يغيب عن «النسور» أمام «النمور»

أمانوف يغيب عن «النسور» أمام «النمور»
13 فبراير 2024 02:28

خورفكان (فيصل النقبي)

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يغيب الأوزبكي عزيز بك أمانوف لاعب خورفكان عن لقاء «الديربي» أمام اتحاد كلباء، بسبب عدم الجاهزية البدنية، حيث لم يخض مع خورفكان سوى 3 تدريبات فقط قبل موعد اللقاء.
وتم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب وهو في معسكر منتخبه الوطني، حيث شارك في نهائيات أمم آسيا التي أقيمت في قطر، وخرج على أثرها من البطولة من دور الثمانية ليلتحق بتدريبات الفريق الأخيرة استعداداً للقاء، حيث من المنتظر أن يكون جاهزاً للقاء النصر في كأس رئيس الدولة.  وسيخوض «النسور» المباراة المهمة أمام «النمور» بأربعة أجانب هم، البرازيليان لورينسي وسانتانا والجنوب أفريقي سيريرو مع الأوزبكي عبدالله ييف، ومن المنتظر أن يدفع المدرب باثنين من المقيمين، وهما المدافع البرازيلي رافائيل ومواطنه جونيور في خط الوسط.
ويخوض خورفكان اللقاء بطموحات كبيرة للعودة بالنقاط الثلاث، قياساً بالنتائج الأخيرة أمام اتحاد كلباء في المواجهات السابقة لهم بالدوري، حيث لم يحقق «النمور» الفوز منذ موسمين على «النسور»، كما يدخل «الأخضر» اللقاء متقدماً بالترتيب على ضيفه، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة مقابل 12 نقطة للنمور في المركز 11.

خورفكان
اتحاد كلباء
المنتخب الوطني
أمم آسيا
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