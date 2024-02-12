«دوري 21» يسبق «دوري الكبار» للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

تسبق مباريات «دوري المحترفين تحت 21»، مباريات «دوري الكبار» للمرة الأولى، بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم تجمع بني ياس وعجمان، البطائح والإمارات، شباب الأهلي وحتا، ضمن «الجولة 13» في ختام الدور الأول.

ويلتقي ضمن الجولة ذاتها الأربعاء خورفكان واتحاد كلباء، النصر والوصل، الشارقة والوحدة، فيما جرى تأجيل مواجهة الجزيرة «الوصيف» والعين «المتصدر» إلى تاريخ 12 أبريل المقبل بالتزامن مع تأجيل مواجهة الفريقين في «دوري أدنوك للمحترفين».

وتُلعب مباريات «دوري 21» عادةً في اليوم التالي لمباريات الفريق الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن يطرأ التأجيل المفاجئ على انطلاقة «دوري الكبار» والمقررة أمس الاثنين بناءً على توصيات الجهات المختصة بداعي «الأحوال الجوية».

ويتصدر العين ترتيب «دوري 21» برصيد 30 نقطة، مقابل 27 للجزيرة الوصيف، واتحاد كلباء في المركز الثالث وله 25، مقابل 22 للوصل الرابع، وشمل ترتيب بقية الفرق الوحدة 20 نقطة «الخامس»، شباب الأهلي السادس «19»، الشارقة السابع «18»، النصر الثامن «17»، بني ياس التاسع «15»، عجمان العاشر«14»، حتا الحادي عشر «11»، البطائح الثاني عشر «7»، خورفكان الثالث عشر «5»، والإمارات الرابع عشر «4 نقاط».