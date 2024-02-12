«3 تحديات» تُطلق شارة استئناف مشوار «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (دبي)

يعاود قطار دوري أدنوك للمحترفين، استئناف رحلة موسم 2023-2024، بعد «التوقف الأطول»، والذي استمر لنحو 51 يوماً، منذ ختام الجولة 12 في 24 ديسمبر 2023، بداعي المشاركة القارية للمنتخب الوطني في كأس آسيا، بإقامة مباريات الجولة 13، والأخيرة من الدور الأول، والتي تشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات تجمع الوحدة مع الشارقة، اتحاد كلباء مع خورفكان، الوصل مع النصر.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مساء الأحد تأجيل مباريات الاثنين من«الجولة 13» إلى وقت لاحق (بناءً على توصيات الجهات المختصة ونظراً للأحوال الجوية، وتجمع المباريات المؤجلة فرق حتا مع شباب الأهلي، الإمارات مع البطائح، وعجمان مع بني ياس.

وتستكمل الجولة 13 بلقاء العين والجزيرة المؤجل حتى الخميس 11 أبريل المقبل بداعي مشاركة القارية للعين، حيث يتأهب «الزعيم» للقاء مضيفه ناساف الأوزبكي الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، على أن تقام مباراة الإياب في 21 فبراير الجاري على استاد هزاع بن زايد بالعين.

ويحتضن استاد آل نهيان معقل الوحدة بالعاصمة أبوظبي، مواجهة «العنابي» صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة، أمام ضيفه «الملك» الرابع وله 22 نقطة، وستكون مباراة الليلة المواجهة الرسمية الأولى للوحدة تحت قيادة مدربه الجديد الصربي جوران المدرب السابق لنادي النصر.

ويتفوق «العنابي»، الذي عزز صفوفه بضم الأوزبكي الدولي خوجيمات ايركينوف، في المواجهات المباشرة أمام «الملك» برصيد 14 انتصاراً، مقابل 6 للشارقة، والتعادل في 6 مواجهات أخرى من أصل 26 جمعت الفريقين في دوري المحترفين.

وعلى ملعب اتحاد كلباء بالإمارة الباسمة، يلتقي «النمور» ضيفه «النسور» في «ديربي الساحل الشرقي»، الذي يأتي على «صفيح ساخن»، عطفاً على فارق النقطة الوحيدة التي تفصل خورفكان العاشر برصيد 13 نقطة ومضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز الحادي عشر.

وتعد مباراة الليلة المواجهة الرسمية الثالثة في الموسم الحالي، بعد تفوق «النمور» في مواجهتي الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب، والفوز 5-1 في الإياب، وستكون مباراة الليلة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بعد فوز اتحاد كلباء في ثلاث مواجهات سابقة، مقابل انتصارين لخورفكان، والتعادل في مباراة.

وتتجه الأنظار في الثامنة من مساء اليوم صوب ملعب زعبيل بدبي، والذي يحتضن «ديربي بر دبي» التاريخي بين الوصل «المتصدر»، برصيد 30 نقطة، أمام جاره النصر صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، في مواجهة منتظرة هي الـ 29 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعدما حقق «العميد» الفوز في 13 مباراة، مقابل 8 للإمبراطور، والتعادل في 7.

ويزيد غياب نتيجة التعادل في آخر 13 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري من عوامل الإثارة لـ«الديربي المنتظر»، بحثاً عن الفوز الـ 14، والذي أطلقت عليه إدارة الوصل شعار «دائماً صفراء» من خلال الحساب الرسمي على منصة «إكس».

وعزز الوصل قبل مواجهة الليلة صفوفه بالتعاقد مع الإيفواري جان نجيسان (20 عاماً)، ضمن فئة المقيمين، بعد التعاقد الأول مع المدافع الكوري الجنوبي سيونج هيون جونج، في الوقت الذي فضل فيه النصر المحافظة على عناصره دون تغيير في الشتوية بقيادة المغربي عادل تعرابت والمهاجم الإيطالي مانولو جابياديني.

53 % أفضلية الاستحواذ

يتساوى الوصل والنصر قبل «الديربي» المرتقب بين الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 13، في أفضلية معدل الاستحواذ بنسبة 53% لكل فريق، وسجل هجوم «الأصفر»37 هدفاً في مرمى «العميد» مقابل 49 للأخير في مرمى الوصل.

فعالية هجومية

يعد الوحدة والشارقة قبل مواجهة الليلة من بين 4 فرق في الدوري خلال الموسم الحالي، نجحت في التسجيل في جميع مبارياتها في الجولات الـ 12 الماضية، وسجل هجوم «العنابي» 20 هدفاً في الدوري، مقابل 30 لهجوم الشارقة.

«العقدة» تهدد «النسور»

خسر خورفكان في مبارياته الخمس خارج قواعده في الدوري خلال الموسم الحالي، قبل لقاء مضيفه اتحاد كلباء الليلة ضمن الجولة 13، ويعد «النسور» الفريق الوحيد، الذي لم ينجح في حصد أي نقطة في المباريات خارج ملعبه في الدوري في الموسم الحالي.