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الرياضة

الرميثي بطل «الشطرنج الخاطف» بمهرجان شتاء العين

الرميثي بطل «الشطرنج الخاطف» بمهرجان شتاء العين
13 فبراير 2024 02:28

العين (الاتحاد)

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توج الإماراتي أحمد الرميثي بكأس بطولة الشطرنج الخاطف، التي أقيمت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ضمن منافسات مهرجان شتاء العين للشطرنج، الذي شهد مشاركة قياسية بلغت نحو 100 لاعب ولاعبة من 14 دولة، هي إنجلترا، وفرنسا، وروسيا، وليتوانيا، والهند، وتركيا، والفلبين، ومصر، وسوريا، وسلطنة عمان، والجزائر، والسودان، وفلسطين، والإمارات. حصد الرميثي اللقب عن جدارة، برصيد 9 نقاط من 11 جولة حقق خلالها ثمانية انتصارات وتعادلين اثنين، وجاء الفلبينيان أرميل أبوسيجو وفرانسيس إيرفن في المركزين الثاني والثالث برصيد 8.5 نقطة، وفاز حمدان الشريفي بجائزة أفضل لاعب إماراتي برصيد 7 نقاط.
وشهدت البطولة مشاركة نادرة لأسطورة الفلبين كاستو أبوندو، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للشطرنج والمدير التنفيذي الحالي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي حقق 7 نقاط من سبعة انتصارات مستحقة.
مهرجان «شتاء العين # أجمل_شتاء_في_العالم»، يقام بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار جهود النادي لتطوير مسابقات النادي بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي، وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية. أقيمت بطولة شتاء العين للشطرنج الخاطف من 11 جولة وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير خمس دقائق للمباراة، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة. قام بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام، والحكم الاتحادي أحمد عادل نائب رئيس الحكام مسؤول التقابلات. وتستكمل منافسات مهرجان شتاء العين بإقامة بطولة الشطرنج السريع بمقر النادي يومي 16 و17 فبراير الجاري، بينما تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 23 إلى 27 فبراير، كما يستضيف النادي بطولة شهر شعبان يوم 18 فبراير وبطولة «العين لييب داي» 29 فبراير.

بطولة الشطرنج الخاطف
مهرجان «شتاء العين» للشطرنج
العين
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