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الرياضة

كلية ليوا توقع مذكرة تفاهم مع نادي الوحدة

خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
13 فبراير 2024 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت كلية ليوا ونادي الوحدة مذكرة تفاهم لتوثيق أسس وآفاق التعاون المشترك بينهما في مجالات البرامج الأكاديمية والبحث العلمي وبرامج التدريب الطلابي والمشاركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
حضر حفل التوقيع من كلية ليوا، البروفيسور محمد ضياف، رئيس الكلية، والبروفيسور هاني القاضي، نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، ومشعل الشامسي، رئيس قسم العلاقات المجتمعية، ومن نادي الوحدة سعيد مبارك، عضو مجلس الإدارة، مدير العلاقات العامة والإعلام والبروتوكول، وإياد مخيبر، مدير الخدمات المساندة، ومهرة الواحدي، اختصاصي الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي. 
وأكد سعيد مبارك أهمية هذا التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الطرفين؛ بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وأبحاث وورش عمل من قبل الطرفين، بما يعزز الشراكة التكاملية نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة للطرفين لتوطيد وترسيخ مكانة مرموقة ورائدة للطرفين، بما يسهم في خدمة وتطور المجتمع.
من جانبه، أكد البروفيسور محمد ضياف اعتزاز كلية ليوا بالتعاون مع نادي الوحدة، موضحاً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك ومبتكر يتناول سبل تعزيز مفاهيم وسياسات واستراتيجيات التعاون والشراكات في مختلف المجالات ذات الصلة بالدراسات والتدريب والأبحاث والمشاريع. كما يتيح هذا التعاون فرصاً للتدريب الميداني للطلبة في تخصصات الإدارة والتسويق والإعلام وغيرها من التخصصات.
كما سيعمل الطرفان على تنظيم محاضرات وورش عمل لمنتسبي الطرفين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى دورات تخصصية ومبادرات مجتمعية وتطوعية، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل لمنتسبي نادي الوحدة من الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي، بما يتماشى مع النظم والسياسات الداخلية في الكلية.

ليوا
الوحدة
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