الريسي: استضافة بطولات عالمية تأكيد للثقة في القدرات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد اللواء أحمد ناصر الريسي بالنجاح الكبير لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والجولة الأولي لدوري لونجين للأمم، وقال: اختيار الإمارات لاستضافة محطات عالمية لهذه البطولات الكبيرة مصدر فخر لنا ويؤكد ثقة الاتحاد الدولي للفروسية والعالم في قدرات دولة الإمارات على التنظيم.

وأضاف: استضافة النسخة الأولى للبطولة تحدٍّ كبير لأي دولة، ولكن بالنسبة لنا يصبح أمراً سهلاً لأننا تعودنا على تنظيم أفضل الفعاليات بفضل الدعم الكبير من قيادتا الرشيدة، وخاصة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشيراً إلى أن هذه الرياضة ستستمر بقوة بفضل هذا الدعم، وفي ذات الوقت هنأ سموه على فوز إسطبلات الوثبة بكأس بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.