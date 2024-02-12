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الرياضة

«ذهبية البولو» تُدشن الجولة الثانية بمباراتين

«ذهبية البولو» تُدشن الجولة الثانية بمباراتين
13 فبراير 2024 02:28

دبي (الاتحاد) 

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تشهد منافسات الجولة الثانية من كأس دبي الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الحبتور بقيادة محمد الحبتور وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، فيما تقام المباراة الثانية بين فريق «مهرة أياكس» بقيادة طارق الحبتور، و«بنجاش دوسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش. وتبحث الفرق الأربعة عن تعديل أوضاعها، خاصة لقاء الحبتور وغنتوت، بعد خسارتهما في الجولة الأولى، حيث خسر الحبتور أمام بنجاش وخسر غنتوت أمام ذئاب دبي، ويمثل فريق الحبتور، محمد الحبتور، وخوان جوريش، وخوسيه أرايا، وباتيستا بايوجار ويمثل غنتوت ناصر الشامسي، وسيزار كريسبو، وبابلو يورينتي، وماركوس أرايا.  ويسعى مهرة أياكس للفوز الأول في البطولة، عندما يواجه بنجاش بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإمارات، بينما فاز بنجاش على الحبتور في الجولة الأولى، ويبحث هو الآخر عن استمرار مسيرة الانتصارات وضمان التأهل المبكر للدور نصف النهائي. ويمثل «مهرة أياكس»، طارق الحبتور، وخوان كروز جيفارا، وتيودور لاكاو، بينما يلعب بنجاش بتشكيلة تضم حيدر بانجاش وألفريدو كابيلا، وتوماسيتو إف يورينتي، وفاكودو كيلي.

كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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