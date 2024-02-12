«فرسان الإمارات».. تحقيق الهدف قبل «أولمبياد باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفريق الألماني بكأس جولة أبوظبي، الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم لقفز الحواجز، والتي أقيمت في ختام فعاليات النسخة الـ13 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، من فئة الخمسة نجوم، وشهدها وتوّج الفائزين بألقابها معالي جبر السويدي، وزير دولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة، وإنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، رئيس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة السابعة، مدير البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعية دوري الأمم، وجمع من السادة المسؤولين، وضيوف الحدث، وجمهور عريض حرص على متابعة الجولة الأولى، في النسخة الأولى لدوري لونجين للأمم بالعاصمة أبوظبي.

وأهدت الإمارات من عاصمتها أبوظبي، عالم فروسية قفز الحواجز جولة مبهرة، تؤكد نجاحها التنظيمي والفني مع انطلاقة الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم، والذي يتألف من أربع جولات، أولاها الجولة الشرق أوسطية التي احتضنتها ونظمتها أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، وواحدة في أوكالا، فلوريدا أميركا، وستقام اثنتان منها في أوروبا، سان غالن سويسرا، وروتردام هولندا، إضافة إلى جولة النهائي والتي ستنعقد في برشلونة إسبانيا، وبختام فعاليات الحدث الرياضي الكبير في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى يكون قد وضع ميادين القفز العالمية أمام تحديات إضافة المزيد من اللمسات التنظيمية التي ترقى إلى مستوى مشاركة وأداء الفرسان والخيول في الانطلاقة الأولى لدوري لونجين للأمم (2024).

وتنافس في الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم أفضل 10 فرق نتيجة على مستوى العالم، مع فرصة المشاركة لفريق الدولة المستضيفة، وتضم 44 فارساً وفارسة، من الإمارات، البرازيل، السويد، بلجيكا، هولندا، بريطانيا، سويسرا، ألمانيا، فرنسا، أميركا وأيرلندا، على أن تتنافس 8 فرق فقط في الجولة الثانية حسب النتائج في الجولة الأولى والتي تضمنت حالة إسقاط لأضعف نتيجة لكل فريق، وهي أميركا، بريطانيا، الإمارات، البرازيل، سويسرا، ألمانيا، السويد وإيرلندا، وسيمثل كل فريق بثلاثة فرسان تعتمد نتائجهم كاملة، بعد مغادرة فرق كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا بانتهاء الجولة الأولى.

وأسفرت أولى جولات دوري لونجين للأمم عن فوز الفريق الألماني بكأس جولة أبوظبي، بمجموع 8 نقاط جزاء في الجولتين (4+4)، وتوّج الفريق الإيرلندي بالمركز الثاني بمجموع 12 نقطة جزاء (+12)، وجاء في المركز الثالث الفريق السويدي بمجموع 20 نقطة جزاء (4 + 16)، وقفز فرسان فريق الإمارات قفزة جريئة إلى الأمام، ونال حق المشاركة مع أفضل 8 فرق في الجولة الثانية، وتأتي مشاركة فريق الإمارات ضمن جملة من الاستعداد والتجهيز، لمشاركة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

وجاء تكوين فريق الإمارات من الفرسان الفائزين بكأس الشارقة للأمم آخر يناير الماضي، وشاركوا بثلاثة من خيول المستوى الأول بإسطبلات الشراع التي تسارع الخطى وتسابق الزمن، استكمالاً لبرنامج جهوزية الفريق لأولمبياد 2024، ومثل فريق الإمارات لقفز الحواجز الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس «داليدا» (15 سنة)، عبد الله محمد المري والجواد «بي بي إس ماجريجور» (12 سنة)، وهو من خيول القفز التي انضمت حديثاً إلى إسطبلات الشراع، وفي أول مشاركة للفارس المري معه في بطولة من فئة الخمسة نجوم، والفارس الشاب علي حمد الكربي والجواد «جارلين دو تورس» (13 سنة)، وهو أيضاً من خيول القفز الجديدة بإسطبلات الشراع، وهذه المشاركة الثالثة لفارسنا الشاب علي الكربي معه، والأولى في بطولة دولية من فئة الخمسة نجوم، والفارس عبد الله حميد المهيري مع جواده «شاكولو» (15 سنة)، وأبلى معه بلاءً حسناً للدفاع عن مكاسب الفريق حتى الحاجز الأخير في الجولة الأولى.