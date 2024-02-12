«القوس والسهم».. «5 نجوم» في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

توجت الإمارات بـ 5 ميداليات في رياضة القوس والسهم للفرق والفردي، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة، بواقع ذهبيتين، وفضية من نصيب نادي الشارقة لرياضة المرأة، وفضية وبرونزية لنادي أبوظبي للقوس والسهم، في المنافسات التي جرت في نادي البطائح، الذهبية الأولى جاءت في الفرق لفئة القوس المركب، و«الثانية» في فردي القوس المركب، أما الفضية فجاءت في فئة القوس المحدب لنادي الشارقة لرياضة المرأة، فيما حصل نادي أبوظبي على فضية الفرق فئة القوس المركب، وبرونزية فردي القوس المحدب.

تضمنت مسابقات القوس والسهم للفردي والفرق، كلاً من منافسات «القوس المحدب» و«القوس المركب»، وشارك فيها 6 أندية: الشارقة لرياضة المرأة، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي النيل السوداني، نادي الثقبة من السعودية، نادي الكويت، ونادي البحرين، وجاء فوز الشارقة للمرأة على حساب أبوظبي بإجمالي 209 مقابل 151 نقطة، بعد تغلبه على مدار جولات النهائي الأربع بواقع (53-33، و53-38، 53-38 و50-42).

ويضم فريق الشارقة اللاعبات: آمنة العوضي، فاطمة أحمد، وحمدة المازمي، أما نادي أبوظبي للقوس والسهم والفائز بالميدالية الفضية، فيضم اللاعبات: عائشة المنصوري، جمانة النجار، ومريم النعيمي، أما الفضية الإماراتية والميدالية الثالثة في فئة القوس المحدب لهذه المنافسة فكانت من نصيب الشارقة لرياضة المرأة الذي حل وصيفاً في منافسات الفرق لفئة القوس المحدب، بعد فوز سيدات نادي الثقبة السعودي بالميدالية الذهبية.

ويضم فريق الشارقة اللاعبات: حصة العوضي، ومريم الصايغ، وميرة الصايغ، ويتكون الفريق السعودي من: سما كنفر، سارة بن سلوم، وشادن المرشود، وذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي البحرين البحريني الذي ضم الثلاثي مريم عنبر، مريم أحمد، وسها شيخ.

وفي منافسات الفردي انتزعت آمنة العوضي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية القوس المركب بعد فوزها في النهائي على الكويتية حنان المياس بإجمالي 136 مقابلة 131 نقطة، في مباراة مثيرة امتدت لخمس جولات، أنهت العوضي الأولى والثالثة والرابعة منها بالتعادل (28-28 و27-27 و26-26)، قبل أن تهديها حسم الجولة الثانية بأفضلية مريحة (28-22) والفوز بالمباراة، رغم نجاح منافستها الكويتية المياس في نيل الأفضلية بنتيجة الجولة الأخيرة (28-27).

وجاءت الميدالية الإماراتية الخامسة وهي برونزية فردي القوس المحدب بتوقيع علياء آل علي لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم، عقب تغلبها على البحرينية سارة مرزوق في مباراة تحديد المركز الثالث.

قام بتتويج البطلات كل من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورة علي الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وفي ختام بطولة تنس الطاولة «فردي» فازت السورية هند عبدالرؤوف ظاظا باللقب عقب فوزها على المصرية ريم العراقي بنتيجة 3-2، لتحصل «ظاظا» على الميدالية الذهبية، وحصلت ريم على الفضية وفازت بالميدالية البرونزية البحرينية مريم العالي بتفوقها على المصرية هناد إبراهيم لاعبة نادي انبي.