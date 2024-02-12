منصور بن محمد: مونديال الشاطئية يعكس ريادة الإمارات في استضافة البطولات العالمية

دبي (الاتحاد)

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمنتخبات المشاركة في بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا 2024»، وكذلك فرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والجماهير سواء من دولة الإمارات أو القادمة إليها من الخارج خصيصاً لمتابعة البطولة التي ستستضيف إمارة دبي منافساتها في «حي دبي للتصميم» اعتباراً من الخميس المقبل.

وقال سموه «نرحّب بنخبة من الرياضيين العالميين بينهم نجوم أقوى المنتخبات العالمية في كرة القدم الشاطئية، وكذلك نرحب بفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في دولة الإمارات مرة أخرى، مع استضافة دبي للمرة الثانية بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام على مدار 11 يوماً، وذلك بعد الاستضافة الناجحة والتنظيم المميز للبطولة ذاتها في عام 2009».

وأكد سموّه تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات، وقال: «لا شك في أن عودة البطولة مرة أخرى إلى دولة الإمارات تؤكد مكانتها الرائدة في استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى ولأكثر من مرة، وذلك بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، وتوفُّر جميع الإمكانات اللازمة لتنظيم حدث عالمي ناجح بداية من المكان والخبرات التنظيمية الكبيرة، وصولاً إلى تطور جميع القطاعات في الدولة التي يسعد الجميع بزيارتها، والاستمتاع بأجوائها ومعالمها وأيضاً التنافس فيها أمام جمهور غفير يمثل جاليات من أكثر من 200 دولة».

وأضاف سموه: «يتمتع مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع أكبر الاتحادات الرياضية الدولية والمنظّمين العالميين، وكذلك مع الاتحادات الرياضية الوطنية، ونحن سعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم لتنظيم هذا الحدث الذي نسعى جميعاً لأن يكون الأكثر نجاحاً بين جميع بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم».

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بقوله: «ارتبطت هذه البطولة، وكذلك بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بإقامتها على شواطئ الخليج العربي الجميلة، لكننا قررنا بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم تنظيم هذه النسخة من البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وبالقرب من قناة دبي المائية التي تمثل منجزاً وطنياً نفخر به، حيث تنقل مياه الخليج العربي إلى مناطق جديدة في دبي كشريان حيوي آخر في دبي، ونحن نعد الجميع بأن تكون هذه النسخة من البطولة ترجمة حقيقية لما وصل إليه قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات من تميز ورقي وفق أفضل المعايير العالمية».

ومن المنتظر أن تتكامل روعة المكان في حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية الراقية للتصميم، مع روعة أداء المنتخبات وروعة التنظيم لتكون البطولة حدثاً لا ينسى، ولكي يعود المشاركون والجماهير إلى أوطانهم بذكريات جميلة عن دولة الإمارات ومدينة دبي. وسيكون جمهور البطولة وعشاق هذه الرياضة على موعد مع التشويق وفنون اللعبة، كما سيكون عشاق العديد من الرياضات الأخرى على موعد للاستمتاع بالبطولات الدولية والعالمية العديدة المقررة إقامتها أيضاً في دبي خلال شهر فبراير الجاري.

وتشهد بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024» مشاركة 16 منتخباً تضم: 4 منتخبات أوروبية هي البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروسيا، و3 منتخبات من أميركا الجنوبية هي البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، و4 منتخبات من آسيا، وهي: الإمارات وسلطنة عمان واليابان وإيران، ومنتخبان من أفريقيا هما مصر والسنغال، و3 منتخبات من أميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وتاهيتي.

منتخبنا في المجموعة الأولى

ينافس منتخب الإمارات صاحب الضيافة، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما وضعت القرعة المنتخب العماني في المجموعة الرابعة رفقة البرازيل والبرتغال والمكسيك، في حين تضم المجموعة الثانية كلاً من إسبانيا وإيران وتاهيتي والأرجنتين، أما المجموعة الثالثة، فتشمل منتخبات اليابان والسنغال وبيلاروسيا وكولومبيا.