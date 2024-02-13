كروس يفكر في العودة إلى «المانشافت»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتوقف النجم الألماني أنطونيو روديجير قلب دفاع ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، عن الإلحاح على مواطنه توني كروس زميله في الريال، من أجل العدول عن قرار اعتزاله اللعب الدولي مع «المانشافت»، حتى يمكنه المشاركة في بطولة «يورو 2024»، التي تقام في ألمانيا هذا الصيف، وخاصة في ظل المستوى العالي الذي يظهرعليه هذا النجم «المخضرم» مع «الميرينجي» وإسهامه بدور مهم في انتصارات فريقه وتصدره لبطولة الدوري الإسباني.

واعتزل كروس اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد الخروج من دورالـ 16 لبطولة «يورو2020»، وبالتالي لم يشارك في كأس العالم الأخيرة بقطر2022، والتي خرج الألمان من دورها الأول «مرحلة المجموعات».

غير أن أصواتاً ألمانية كثيرة، وليس روديجير وحده، ارتفعت منذ أشهر، مطالبة بعودة كروس للمنتخب، ورد كروس على هذه الأصوات في المؤتمر الصحفي الذي حضره قبل مواجهة ريال مدريد ولايبزج الألماني في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قائلاً: لم أقرر شيئاً بعد، وسوف أتخذ قراري عندما أصبح جاهزاً ومستعداً، وأفكر كثيراً في الوقت الحالي في مستقبلي، ولكنني لم أتخذ قراري بعد وكل شيء يتوقف على مشروعاتي المستقبلية.

وأضاف كروس: أنا أقدر اللحظة الراهنة، ولكنني أحتاج إلى المزيد من الوقت لكي أختارالأفضل بالنسبة لي، وربما أتخذ القرارقريباً جداً، ولكن يجب أن أشعر أولاً بأنني جاهز، وعلى أية حال لست قلقاً وسعيد بكوني كذلك، وأنا أقول لكم دائماً الحقيقة، ولا أعرف ما الذي سأفعله على وجه التحديد، ولكني أفكرملياًّ في الأمر.

وأبدى كروس سعادته الغامرة لكون الكثيرين يريدون استمراره في الملاعب، ويأملون في عودته للمنتخب، وقال: هذا الأمر أفضل من أن أسمع مطالبات لي بالاعتزال، وكنت أقول دائماً إن سن 32 مناسبة لاعتزال الكرة،ولكنني فُوجئت بشغفي ورغبتي في الاستمرار، ووجود حافز قوي يجعلني سعيداً وأن ألعب بعد تجاوزهذه السن.