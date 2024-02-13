5 تحديات تُرافق العودة إلى المنافسات «الرسمية»!

مراد المصري (أبوظبي)

مع عودة عجلة المنافسات الرسمية للدوران مرة أخرى، عقب فترة التوقف الشتوية الطويلة، التي استمرت منذ نهاية ديسمبر الماضي، فإن التحديات المرتقبة ستكون على أكثر من صعيد أمام أندية دوري أدنوك للمحترفين، وذلك مع دخول النصف الثاني والأهم خلال الموسم الحالي.

وسيكون التحدي الأول مع السعي للوصول للجاهزية البدنية المطلوبة لمواكبة عودة المباريات الرسمية، وتجنب الإصابات التي تصاحب خوض مباريات على إيقاع عال بشكل متتال، بعد فترة الراحة السلبية، والمباريات الودية، التي لا تكون على الإيقاع نفسه.

وسيكون التحدي الثاني في ضغط روزنامة المنافسات على عكس الدور الأول، حيث تتشابك مواجهات الدوري مع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو ما جعلنا نشهد عودة نشاطات الدوري في منتصف الأسبوع، حيث ستكون الأشهر الثلاثة المقبلة حافلة بالمباريات التي تجعل كل نادٍ مطالباً بالتركيز على خوضها بأكبر عدد متاح من اللاعبين في القائمة.

ويأتي التحدي الثالث، متمثلاً في الضغوط التي ستزداد مع مرور الوقت، حيث سيكون كل فريق لديه أهدافه الخاصة، سواءً بالمنافسة على الألقاب، أو تجنب الهبوط، أو تحسين الموقع على الترتيب العام، ولا يمكن تصحيح الأمور كما حصل في الدور الأول، فالخطأ الممنوع يرفع سقف التحدي أمام الجميع.

ويأتي التحدي الرابع، على صعيد مواصلة فتح باب الانتقالات، وانضمام لاعبين جدد في فرق مختلفة، ما يجعل التنافس أعلى لدخول التشكيلة الأساسية في أغلبية الفرق، ويضع اللاعبين أمام مهمة إثبات الذات بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلة الفريق، مع توافد لاعبين في المركز نفسه، ما يخلق منافسة صحية، وفي الوقت نفسه يجعل هؤلاء اللاعبين على أهبة الاستعداد لحجز مكانهم في التشكيلة.

والتحدي الخامس، يتمثل في تسخير منصات الأندية لزيادة التفاعل والتواصل مع الجماهير، ومحاولة استغلال عودة المباريات الرسمية لزيادة الإقبال الجماهيري على المدرجات، وقد بدأت أندية بالفعل بتنفيذ مبادرات تحفيزية منها نادي الجزيرة، الذي أعلن عن سحوبات على جوائز قيمة في مباراته المقبلة أمام العربي في كأس رئيس الدولة.

وأوضح الدكتور باتريك بيرنجام، من مركز نورث شور الطبي، أن تجنب الإصابات والجاهزية البدنية أمر أساسي للغاية مع عودة المباريات الرسمية بعد التوقف، وقال: «يجب على اللاعبين مراعاة أهمية عمليات التحضير البدني في هذه المرحلة، خصوصاً المرتبطة بالإحماء قبل المباريات، وأخذ الراحة المناسبة والاستشفاء بشكل جدي للغاية عقب نهاية المباريات، من أجل تجنب الصدمة التي قد تقابل الجسد مع عودة النشاط عالي المستوى بشكل متتابع».

وأضاف: «من النصائح المهمة والمعروفة هي التغذية الصحية والنوم لفترات مناسبة، والتي لا يلتزم بها أغلب الرياضيين، ما يرفع لديهم نسبة الإصابات، خصوصاً في ظل ضغط روزنامة المباريات».