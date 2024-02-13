«الدوري العالمي للكاراتيه» على «خط الانطلاق» في الفجيرة

علي معالي (دبي)

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين، وفئة تحت 21 عاماً، في وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات، والمقرر إقامتها في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 22 إلى 25 من فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في هذه البطولة، خاصة أن باب الاشتراك ما زال مفتوحاً أمام الذين يرغبون في المشاركة في هذه النسخة التي تعتبر واحدة من المحطات المهمة لهذه المرحلة على مستوى العالم التي تلقى الاهتمام الكبير من القائمين على إمارة الفجيرة.

ورحب اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، في كلمته التي تم نشرها على موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه بمناسبة إقامة هذه البطولة وقال فيها: «نعدكم بتنظيم استثنائي للبطولة، ونرحب بكل المشاركين في البطولة التي ستحتضنها الفجيرة، والتي تمثل استضافتها تأكيداً على التزام الإمارات بتعزيز نمو وتطور رياضة الكاراتيه».

وقال: «أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن عميق امتناننا للاتحاد الدولي على دعمه الثابت للاتحاد الإماراتي للعبة وثقته في قدراتنا على استضافة حدث مرموق بهذا الحجم، وإذ نثمن تلك الثقة الغالية نعد بتنظيم حدث استثنائي يظل عالقاً في الأذهان».



وقال د.عبدالله البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام المساعد، المنسق العام للبطولة: «تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، للوقوف على الترتيبات الخاصة كافة في البطولة، وهناك تعاون كبير من الجهات كافة حتى تخرج هذه النسخة بالشكل اللائق، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل الفنية أيضاً، في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات لتجميع النقاط من أجل التصنيف العالمي ومن أجل زيادة عدد نقاط فئة اللاعبين واللاعبات للأعمار بين 14 و18 سنة من أجل المنافسة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 بالسنغال وتعتبر هذه البطولة أولى الجولات لتجميع النقاط المؤهلة لأولمبياد الشباب 2026 لحين اقرار الاتحاد الدولي للكاراتيه لألية التأهل».

وتابع البادي: «ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه البطولة يؤكد رغبة اللاعبين للمشاركة في النسخة الثانية بإمارة الفجيرة، في ظل النجاح الذي شهدته النسخة الماضية، ونجوم مستقبل اللعبة في العالم سيتوافدون على الفجيرة، أملاً في أن تكون نقطة انطلاقة مهمة في مسيرتهم، ومن المتوقع أن تشهد الفجيرة سباقاً مميزاً بين الجميع».