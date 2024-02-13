الوحدة والشارقة.. «التعادل الخاسر»!

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والشارقة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ويعتبر التعادل خسارة للفريقين، في ظل محاولاتهما للحاق بأهل القمة.ورفع «العنابي» رصيده إلى النقطة 21، محتلاً المركز الخامس في انتظار نتيجة مواجهة الجزيرة والعين فيما استمر الشارقة رابعاً برصيد 23 نقطة.

نجح أحمد نور الله في تسجيل هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 31 من المباراة، في الوقت الذي كان فيه الشارقة هو الأفضل في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، نجح «البديل» تيجالي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 من رأسية رائعة في الوقت الذي كانت فيه الأفضلية لـ«العنابي».

ونجحت تبديلات كوزمين مدرب الشارقة في تعديل النتيجة، في حين لم تفلح تغييرات جوران في إحداث الفارق للوحدة، رغم إهدار «البديل» عمر خربين لهدف مؤكد في الدقيقة 76.