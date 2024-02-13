مؤتمر قرية الإمارات العالمية للقدرة يستعرض القوانين الدولية للفروسية



أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تواصلت اليوم جلسات مؤتمر قرية الإمارات العالمية للقدرة في فندق الوثبة بأبوظبي.

حضر فعاليات المؤتمر الحكم الدولي محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعدد من الشخصيات العربية والدولية في رياضة الفروسية وطب الخيول، وأصحاب الإسطبلات وملاك الخيول. وأكد الحضرمي أن جلسات مؤتمر الطب الرياضي للفروسية والمحاضرات الأخرى حول القوانين والتحكيم الرياضي شهدت مشاركة كبيرة من الخبراء والمسؤولين وبعض المستشارين من داخل وخارج الدولة، من أصحاب الخبرة في مجالات الفروسية المختلفة والقانون الدولي للفروسية، ببرامج متكاملة لخدمة ملاك الخيل.

وأشار إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اضطلعت بجهود كبيرة في مجال الإطار التشريعي من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، في دراسات الأثر التشريعي، وسد الفجوات التشريعية، والاحتياج التشريعي لهذه الرياضة في الفترة القادمة. وأضاف «لدينا بعض الفجوات التشريعية التي تحتاج لدراسة أكبر لمعرفة هذه الثغرات، وكيفية علاجها بإصدار أدوات تشريعية تسهم في رفع فعالية التشريعات مستقبلاً وسد الثغرات، ورياضة الفروسية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ومستمرون في مواكبة هذا الاهتمام والتطور في مجال التشريعات في الدولة، وتنفيذ الجوانب التي تقع على عاتق مسؤوليتنا».

وتحدث محمود الزيود، رئيس قسم القدرة والتحمل، في محاضرة أخرى حول سياسة الاتحاد الدولي للفروسية في تغيير القوانين بشكل عام سواء كانت البيطرية أو العامة، والأخرى الخاصة بالقدرة والتحمل، وقفز الحواجز من خلال مراجعة شاملة كل 4 سنوات وتعديل أي قانون من هذه القوانين. وقال «شهد العام الماضي تعديل قانون القدرة والتحمل، بالتشاور مع جميع الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الفروسية والسباق، والذي يعد من أهم الاتحادات الرياضية الفاعلة في الاتحاد الدولي للفروسية».

وتحدث المحاضر زخاري كالو من الولايات المتحدة الأميركية حول إجراءات المنازعات والقضايا الأخيرة في تجارة الخيل وطرق تسويتها بين الرياضيين، والقوانين المتبعة في الاتحاد الدولي للفروسية في هذا الخصوص. كما تحدث الخبير الهولندي لوك شيلز تريت حول تواجد الدول في منصة «سيزك» الخاصة بشراء وبيع الخيول، وأهمية هذا النظام في تسهيل إجراءات شراء الخيول، وإبرام الصفقات، والقوانين الخاصة بعملية الشراء والمنازعات التي قد تحدث وأنواعها. وتختتم فعاليات المؤتمر يوم غدٍ الأربعاء في فندق الوثبة، بمحاضرات عدة حول القوانين البيطرية ومكافحة المنشطات وحقوق ومسؤوليات المنظمين أثناء المسابقات، ومراجعة الأهداف ومعايير الحوكمة.