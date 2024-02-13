«النمور» و«النسور».. «نقطة مثيرة»!

فيصل النقبي (كلباء)

خطف اتحاد كلباء نقطة «ثمينة» في مواجهة ضيفه خورفكان بهدف التعادل «المثير» في الوقت الحاسم، في اللقاء الذي أقيم باستاد كلباء، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بهدف «البديل» أحمد عامر بالثواني الأخيرة من اللقاء، بعد أن تقدم خورفكان أولاً عن طريق البرازيلي لورينسي بالدقيقة 61 لينتهي الديربي 1-1.

واكتفى كلا الفريقين بنقطة، حيث رفع اتحاد كلباء رصيده للنقطة 13 مقابل 14 نقطة لخورفكان، وهذا هو التعادل الثاني بين الفريقين خلال مواجهاتهما معاً في المسابقة.

شهد الشوط الأول طرد مدافع خورفكان عمر محمد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخله على المهاجم مهدي قائدي، كما شهد الشوط محاولات هجومية عدة من قبل الفريقين وعدداً من الفرص الضائعة لينتهي سلبياً.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، نجح «النسور» بعشرة لاعبين من افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي لورينسي الذي تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 61، وحاول أصحاب الأرض العودة للمباراة عن طريق تغييرات مجيدي الهجومية، ونجح في ذلك عبر هدف «البديل» أحمد عامر بالثواني الأخيرة من اللقاء.