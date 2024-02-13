الوسام الوطني مكافأة «الفيلة» و80 ألف دولار لكل لاعب



ساحل العاج (أ ف ب)



حصل لاعبو ساحل العاج ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس فريقيا لكرة القدم التي أُقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب «الفيلة» على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية حاصداً اللقب القاري للمرة الثالثة.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك أفريقي (82152 دولاراً) وفيلا بالقيمة نفسها.

في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك أفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلاً من الفرنسي جان-لوي جاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس العاجي الحسن واتارا «لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو»، كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.