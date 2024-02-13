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الرياضة

الوصل يعزز الصدارة بـ «النصر العاشر»

الوصل يعزز الصدارة بـ «النصر العاشر»
13 فبراير 2024 22:12

معتصم عبدالله (دبي)
احتفل الوصل «المتصدر» بـ «النصر» العاشر في مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، في مواجهة «الديربي» التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، في انطلاق «الجولة 13» والأخيرة ضمن الدور الأول للمسابقة، والتي شهدت التعادل 1-1 في مباراتي الوحدة والشارقة، واتحاد كلباء وخورفكان ضمن الجولة ذاتها.
وسجل المدافع الكوري الجنوبي سيونج جونج «باكورة» أهدافه في مباراته الرسمية الثانية مع الوصل في الدقيقة 73، ليمنح «الأصفر» ثلاث نقاط ثمينة عززت صدارته المستمرة لترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، مقابل بقاء «العميد» برصيد 15 نقطة في مركزه التاسع.
وقلص «الأصفر» فارق الانتصارات في مواجهات «ديربي بر دبي» على صعيد دوري المحترفين بالفوز التاسع في سجله خلال 29 مباراة أمام الجار «الأزرق» والذي يملك في جعبته 13 انتصاراً، مقابل التعادل في 7 مباريات.
وسيطر الأداء الحذر على مجريات الشوط الأول الذي غابت فيه الفرص الحقيقية امام مرمى الفريقين، باستثناء محاولة علي صالح قائد الوصل من تسديدة خارج منطقة الجزاء استحوذ عليها الحارس أحمد شمبيه، فيما اكتفى «العميد» صاحب الأداء المنضبط بتسديدة «القائد» عادل تعرابت من خارج منطقة الجزاء والتي ارتدت من عارضة المرمى في الدقيقة 2+ 45، بعد كرة هيأها البديل عبدالله توري والذي عوض خروج المهاجم الإيطالي جابياديني للإصابة في الدقيقة 41.
ونجح الوصل في كسر صمود ضيفه النصر بالهدف الأول في الدقيقة 73 بوساطة مدافعه الكوري الجنوبي سيونج هيون جونج بعد كرة هيأها السويسري هاريس من الجهة اليسرى مستفيداً من ركلة حرة نفذها علي صالح خلف دفاع «الأزرق» الذي اعتمد على «مصيدة التسلل»، قبل أن يحتسب الحكم أحمد سالم خلفان الهدف لأصحاب الأرض بعد العودة لتقنية الفيديو.

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