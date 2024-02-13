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الرياضة

«دولية الشارقة للطيران» تكشف تفاصيل «الخامسة»

«دولية الشارقة للطيران» تكشف تفاصيل «الخامسة»
14 فبراير 2024 02:26

دبي (الاتحاد) 

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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي مؤتمراً صحفياً، اليوم، في القاعة الكبرى بمجلس الشارقة الرياضي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة من الحدث الذي سيقام بجبل الفاية في منطقة مليحة يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة نخبة من الطيارين المحليين والعرب، والعالميين، ويسمح للمتسابقين بالتدريب الرسمي يوم غدٍ الخميس. 
وأكد نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن النسخة الخامسة ستشهد مشاركة أمهر المتسابقين في العالم، بعدما اكتسبت البطولة سمعة كبيرة في السنوات الماضية، وأصبحت وجهة لكل ممارسيها في مختلف انحاء العالم، لما تتمتع به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة تدفع الطيارين للاستمتاع والإبداع لتتحول البطولة إلى مهرجان رياضي.
ووجه النيادي الدعوة لمحبي وعشاق اللعبة بمختلف إمارات الدولة من المواطنين والمقيمين بالحضور لمتابعة المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة والمكان المميز والطقس الرائع.

الشارقة
الطيران
مجلس الشارقة الرياضي
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