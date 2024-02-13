ابن ثعلوب يطمئن على تحضيرات بطولة العالم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم المقبلة، على سير الإعداد لاستضافة البطولة في أبوظبي، خلال من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد ابن ثعلوب، عقب اتصاله مع ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام للاتحاد وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة منتخبنا في بطولة باكو جراند سلام للجودو لعام 2024، التي تفتتح بعد غدٍ الجمعة بمشاركة 64 دولة، أن اللجنة المنظمة العليا قد قطعت شوطاً بعيداً في الإعداد للبطولة المقبلة، التي تعتبر ختام البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بفضل الخبرات التراكمية التي توفرت لأعضاء اللجنة المحدودة، التي تشرف على تنظيم بطولات الاتحاد الدولية السنوية، مواصلة لجهود القطاع الرياضي في استضافه وإنجاح كبرى البطولات والاحداث الرياضية العالمية بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع.

وقال الدرعي، إن اتحاد الجودو رفع درجة الاستعداد والإعداد لبطولة العالم والمشاركة المقبلة في أولمبياد باريس، مواصلة لمشاركات جودو الإمارات في تلك التظاهرة الرياضية الأولمبية الضخمة منذ 2012، والتي شهدت فوز اللاعب سيرجيو توما ببرونزية وزن 81 كجم في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، والتي كانت أول ميدالية عربية في تلك الألعاب الصيفية، وكانت ثاني ميدالية أولمبية للإمارات عبر تاريخها في ذلك الوقت بعد ذهبية الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في الرماية بأولمبياد أثينا 2004.

وحث رئيس اتحاد الجودو بعثة منتخبنا التي تشارك في البطولة المقبلة في أذربيجان، والتي تضم اللاعبة باتسو ألتان في «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب كريم عبد اللطيف في «وزن تحت 73 كجم» على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحاق باللاعبين الخمسة، الذين تأهلوا للأولمبياد المقبل كإنجاز تاريخي لجودو الامارات.

وتشهد بطولة باكو ظهر يوم غدٍ الخميس مراسم القرعة بفندق ماريوت باكو، استعداداً لانطلاقة البطولة القوية صباح بعد غدٍ الجمعة.