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الرياضة

اعتذار الكويت والعراق يهدد الظهور الأول لمدرب «الأبيض الأولمبي»

المنتخب الأولمبي ينتظر مصير بطولة غرب آسيا (الاتحاد)
14 فبراير 2024 02:26

معتصم عبدالله (دبي)

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يهدد اعتذار الكويت الرسمي عن عدم المشاركة، وإعلان الاتحاد العراقي المشاركة بمنتخب الشباب في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً لعام 2024، من إمكانية الظهور الرسمي الأول للأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأولمبي في البطولة المرتقبة، والمقررة خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل.
وتتضمن أجندة «الأبيض الأولمبي» مع جهازه الفني الجديد خوض منافسات «النسخة الخامسة» لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية والمقررة بالسعودية بالتزامن مع «أيام الفيفا»، في المحطة الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وقرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، بناءً على توصية رفعتها الإدارة الفنية بالاتحاد، حيث رأت أن المشاركة في بطولة غرب آسيا قد يكون لها مردود سلبي على المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة آسيا تحت 23 سنة.
في المقابل، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم بدوره التقدم باعتذار مماثل عن عدم المشاركة، بناءً على توصية الكادر التدريبي والإداري للمنتخب، تجنباً للإصابات، وقال راضي شنيشل مدرب الأولمبي العراقي إن «أسود الرافدين» سيواجه منتخبات السعودية وقيرغيزستان وتايلاند في نهائيات آسيا في قطر، وإن المباريات التجريبية التي تسبق النهائيات ستكون كافية للإعداد. وأكمل مدرب الأولمبي العراقي: «من المؤمل أن يواجه منتخبي اليابان وقطر ودياً مطلع شهر أبريل المقبل، تحضيراً للمشاركة في البطولة القارية»، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العراقي المشاركة بمنتخب الشباب في بطولة غرب آسيا تحت 23.
في المقابل، تشهد النسخة المرتقبة لكأس «غرب آسيا تحت 23 عاماً لعام 2024»، مشاركة منتخب مصر الأولمبي في البطولة ضمن تحضيراته للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.
وكان البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، أكد في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد»، خوض «الفراعنة» لتجمع جديد، بالتزامن مع أيام الفيفا في مارس المقبل بالسعودية، ويعقبه معسكر أخير في مدينة تولوز الفرنسية قبل انطلاق المشاركة في الأولمبياد.

 

الكويت
الأبيض الأولمبي
بطولة غرب آسيا
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