«الزعيم» يطارد «الحسم المبكر» لبطاقة التأهل أمام ناساف

معتز الشامي (دبي)

يدخل نادي العين مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، في السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، بدوافع كبيرة في الفوز وحسم التأهل وعدم انتظار مواجهة الإياب، التي ستكون على استاد هزاع بن زايد يوم 21 فبراير الجاري.

ويأمل العين في تكرار سيناريو نسخة 2016، عندما تفوق أمام ناساف بمجموع المباراتين، ولكن كان ذلك في دور المجموعات، حيث تعادل «الزعيم» ذهاباً وفاز بهدفين نظيفين في الإياب.

وتكتسب المواجهة المرتقبة مساء اليوم، أهمية قصوى بالنسبة لكتيبة «الزعيم»، خاصة وأن الفريق أعلن رغبته في المنافسة بقوة على بلوغ النهائي، بهدف تحقيق تطلعات الجماهير العيناوية بالتتويج باللقب القاري، وهو الإنجاز الذي حققه قبل 21 عاماً، في نسخة 2003، ويمتلك العين لمواجهة الذهاب مساء اليوم 20 لاعباً، في أتم الجاهزية لخوض اللقاء المرتقب، بعد فترة التوقف الدولي، والتي شهدت أداء 3 مواجهات ودية.

ويغيب عن العين كل من كاكو صانع الألعاب، والجناح الأيمن عمير أتزيلي، ولكن المدرب الأرجنتيني كريسبو، استطاع تجهيز اللاعبين الأساسيين، لا سيما في ظل وجود سفيان رحيمي ولابا كودجو الثنائي الأكثر خطورة وتجانساً بين فرق دورينا، كما يعد أقوى ثنائي هجومي في البطولة الحالية بإجمالي مساهمة تهديفية بلغت 13 هدفاً، حيث سجل لابا 6 أهداف وصنع هدفاً، بينما سجل رحيمي 4 أهداف وصنع هدفين في تلك النسخة، بينما سيكون لجوناتاس أدوار هجومية من الجبهة اليمنى بالتبادل مع بندر الأحبابي، الذي شارك طوال فترة الإعداد والتحضير لمشوار الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

ويتوقع، أن يلعب العين بطريقة متوازنة، مع السعي للسيطرة على منطقة الوسط، وتطبيق نظام الدفاع المتقدم من وسط الملعب، لمنع عناصر الخطورة في صفوف ناساف من التقدم وتشكيلة ضغط على دفاعات الفريق أو مرمى خالد عيسى.

ويحتاج «الزعيم» لمواصلة اللعب بروح قتالية عالية، بعد الأداء اللافت والقوي للفريق خلال النسخة الحالية، التي تصدر فيها مجموعته بأداء استثنائي كما سجل 17 هدفاً كأقوى خط هجوم بين فرق غرب آسيا، وبالتساوي مع كوازاكي الياباني في فرق الشرق، بينما سجل ناساف في دور المجموعات 10 أهداف وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت السد والشارقة والفيصلي الأردني.

بطاقة المباراة

ناساف - العين

المناسبة: ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

الملعب: استاد مركزي «قرشي»

التوقيت: 18:00 بتوقيت الإمارات