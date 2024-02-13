«الأولمبياد الخاص» يشارك في «ألعاب تورنيو» بـ 9 لاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء الرئاسة الإقليمية في مجلس دبي الرياضي، حيث اطلع الزوار على تقارير الإنجازات، وتعرفوا على التطورات الكبيرة التي شهدتها برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والزيادة الواضحة في أعداد اللاعبين الإماراتيين من ذوي الهمم المسجلين بها.

ورحب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي بالوفد، في حضور فاطمة إبراهيم المسلمي مديرة الاستراتيجية والمشاريع بمؤسسة الأولمبياد الخاص وعدد من القيادات في المؤسسة الذين أطلعوا الحضور على خطط تطوير اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية على مستويات جميع البرامج. وأثنى المهندس عبدالوهاب على التطور الكبير الذي حققته الإمارات في دمج أصحاب الهمم على صعيد الرياضة، وأشاد بالأداء المشرف لبعثة الإمارات في الألعاب العالمية الصيفية التي نظمت في برلين خلال يونيو 2023، مؤكداً أنه كان خير دليل على هذا التطور الكبير، خاصة وأن بعثة الإمارات كانت الأكبر في المنطقة، واستطاع اللاعبون الفوز بـ73 ميدالية متنوعة.

وأشاد طلال الهاشمي بدور مجلس دبي الرياضي كأحد داعمي مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي منذ عام 2018 الذي يعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين، كما وجه للمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، وأعضاء الرئاسة الإقليمية، على دعمهم للبرامج الوطنية في المنطقة، وأكد أن الزيارة تؤكد على العلاقة القوية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والإقليمي، والتي شهدت ذروة تعاونها إبان النسخة الاستثنائية من الألعاب العالمية التي استضافتها الإمارات عام 2019، وما تلاها من فعاليات استثمرت الإرث المترسخ في 2019 وبنت عليه.

وقال الهاشمي: «تشرفنا بزيارة الرئيس الإقليمي وأعضاء الرئاسة الإقليمية فهم شركاء كل نجاح حققناه، ولهم بصمة واضحة على ما أنجزه لاعبونا ووصلوا إليه محلياً ودولياً، فرغم وضع خطة استراتيجية تم اعتمادها من مجلس الأمناء برئاسة معالى شما المزروعي، فقد كان لتواصلنا الدائم مع الأولمبياد الخاص الإقليمي دور مهم في تنفيذنا لاستراتيجيتنا، ووضع الخطط العملية لتحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بالبرنامج الإماراتي في جميع المجالات، واليوم ونحن نستعرض معهم تقارير إنجازاتنا نضع خارطة طريقنا لمواصلة الإنجاز». وعلى هامش زيارة وفد الرئاسة الإقليمية استضاف مكتب الإعلام وتطوير الشراكة لمكتب الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة دبي الإعلامية أعضاء الأولمبياد الخاص الإقليمي الذين نظموا قرعة لتحديد المشاركين من دول المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها مدينة تورنيو الإيطالية مارس 2025. وكانت القرعة قد أجريت بشكل علني، وتم بثها عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، في وجود ممثلين عن برامج المنطقة، وشاركت عدد من الدول فيها عبر منصة الزووم.

وفازت الإمارات -عبر القرعة- بالمشاركة في خمس رياضات هي التزلج الالبي بلاعب ولاعبة، وفي التزلج عبر الضاحية بلاعب ولاعبة، والتزلج السريع بلاعبة، والتزلج الفني بلاعب ولاعبة، والجري على الثلوج بلاعب ولاعبة، ليصبح وفدها الذي سيشارك في تورنيو 2025 من أكبر وفود المنطقة بعدد تسعة لاعبين إجمالاً.