غنتوت يعقد مؤتمراً صحفياً لـ«مغاربة البولو»

غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يوم غدٍ «الخميس»، مؤتمراً صحفياً بمقره للكشف عن تفاصيل المباراة الودية التي تجمع غنتوت وفريق «مغاربة العالم» للبولو يوم السبت المقبل، بدعوة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك في إطار التعاون الرياضي المشترك.

وتضم بعثة الفريق المغربي، هشام بكار مدير البولو المغربي وربيع بنعدادة العضو المؤسس، ومن اللاعبين كريم الظريف، هشام الزين، محمد حشاش والياس بن مرغي.

يذكر أن فريق غنتوت سبق له الفوز بلقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو التي نظمها نادي بالميري المغربي في مدينة طنجة المغربية في يونيو 2023، بمشاركة 6 فرق عالمية.