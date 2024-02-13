الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غنتوت يعقد مؤتمراً صحفياً لـ«مغاربة البولو»

غنتوت يعقد مؤتمراً صحفياً لـ«مغاربة البولو»
14 فبراير 2024 02:26

غنتوت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
كأس «الإمارات للبولو» بين أبوظبي وغنتوت
غنتوت يواجه لامار في نصف نهائي «الإمارات للبولو»

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يوم غدٍ «الخميس»، مؤتمراً صحفياً بمقره للكشف عن تفاصيل المباراة الودية التي تجمع غنتوت وفريق «مغاربة العالم» للبولو يوم السبت المقبل، بدعوة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك في إطار التعاون الرياضي المشترك.
وتضم بعثة الفريق المغربي، هشام بكار مدير البولو المغربي وربيع بنعدادة العضو المؤسس، ومن اللاعبين كريم الظريف، هشام الزين، محمد حشاش والياس بن مرغي. 
يذكر أن فريق غنتوت سبق له الفوز بلقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو التي نظمها نادي بالميري المغربي في مدينة طنجة المغربية في يونيو 2023، بمشاركة 6 فرق عالمية.

غنتوت
سباق الخيل والبولو
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©