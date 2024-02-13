راشد بن حميد: جاهزون لتنظيم كأس العالم

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا لمونديال الشاطئية، أن اللجنة جاهزة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، وأن الملعب الذي يستضيف البطولة في حي دبي للتصميم في إمارة دبي جاهز أيضاً، مشيراً إلى أن فرق العمل والشركاء بذلوا جهوداً كبيرة من أجل تأمين كل المستلزمات التي يتطلبها المونديال.

ورحب رئيس اللجنة المنظمة العليا بكل الوفود من ممثلي الفيفا والاتحادات والمنتخبات والحكام والجمهور، ودعا عشاق هذه اللعبة المشوقة إلى الاستمتاع بمباريات البطولة، وبأجوائها الساحرة، مؤكداً أن مدرجات الملعب الذي يحتضن البطولة سيكون ملتقى للثقافات المختلفة، وسيكون مكاناً ملهماً للجميع، حيث يتجلى فلكلور الشعوب إلى جانب الإثارة في الملعب.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن سبل الراحة والخدمات الخاصة بالمنتخبات والوفود والجمهور ستكون مميزة خلال كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مشيداً بجهود فرق العمل وبتعاون الشركاء من أجل إخراج المونديال بأفضل صورة.

وتمنى رئيس اللجنة المنظمة العليا التوفيق للمنتخبات المشاركة في نسخة مونديال الإمارات لكرة القدم الشاطئية، مؤكداً أن البطولة ستكون مثيرة وملهمة، وستقدم للعالم نجوماً جدداً في هذه اللعبة التي أخذت تسجل حضورها بقوة على خارطة الرياضة الدولية.

وعقدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أمس اجتماعها في ملعب حي دبي للتصميم، واطمأنت على كافة التحضيرات.