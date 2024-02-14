بنزيمة ليس جاهزاً لمباراة تنافسية!

الرياض (أ ف ب)



قال مصدر مقرب من نادي الاتحاد السعودي، إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لن يكون ضمن تشكيلة فريقه المدعوة إلى مواجهة الذهاب من الدور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم «الخميس» أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي.

وكشف المصدر ذاته عن أنّ الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 «لن يلعب المباراة المقبلة لأنه ليس جاهزاً بعد لخوض مباراة تنافسية».

وتبقى مشاركة مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق في مباراة الإياب المقررة في 22 الجاري قائمة، في حال قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ذلك.

ويواجه إبن الـ 36 عاماً انتقادات كبيرة بسبب أدائه مع ناديه الجديد الذي يرتبط معه بعقد حتى العام 2026.

وطلب المهاجم الذي يشعر بـ«الضغط» في الاتحاد الرحيل «مؤقتاً» عن النادي الذي عرض عليه إعارته لفريق آخر في الدوري السعودي، حسب ما علمت وكالة فرانس برس في نهاية يناير الماضي من مصدر مقرب من النادي.

ورفض الدولي الفرنسي السابق خيار الرحيل إلى نادٍ سعودي آخر، لأنه يشعر «بأنه غير قادر على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغوط»، بحسب المصدر نفسه، مضيفاً أن اللاعب يفضل الانتقال على سبيل الأعارة الى أوروبا.

ورفض مقرّبون من بنزيمة في اتصال مع وكالة فرانس برس، تأكيد هذه المعلومات.