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الرياضة

لاعبة زامبيا أغلى صفقة نسائية

لاعبة زامبيا أغلى صفقة نسائية
14 فبراير 2024 08:17

مدريد (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبة زامبية حطمت الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال على مستوى لاعبات كرة القدم للسيدات.
وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية انتقلت راشيل كوندانانجي إلى صفوف «باي اف سي» الأميركي قادمة من «مدريد سي أف أف» مقابل 735 ألف يورو «787 ألف دولار».
وحطمت هذه الصفقة الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، حيث إن عقد اللاعبة يضم أيضاً مكافأة بقيمة 70 ألف يورو.
وانتقلت لاعبة منتخب زامبيا إلى باي أف سي الأميركي بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم خامس.
ولم يكشف أي من الفريقين الأميركي أو الإسباني عن قيمة الانتقال لدى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وكانت لاعبة الوسط الإنجليزية كيرا والش تحمل الرقم القياسي لأغلى صفقة في كرة القدم النسائية، لدى انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة في 2022 مقابل 470 ألف يورو.

زامبيا
أميركا
مانشستر سيتي
برشلونة
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