هاميلتون.. «فرصة هائلة»

لندن (رويترز)



قال فريد فاسور رئيس فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، إن التعاقد مع لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات للانضمام إلى الفريق في 2025 يمثل فرصة هائلة لفيراري كما يمثل تحدياً.

وهاميلتون «39 عاماً» هو السائق الأكثر نجاحاً في «الفورمولا-1» برصيد 103 انتصارات.

كذلك يمثل فيراري الفريق الأكثر نجاحاً والأقدم والأكثر بريقاً، لكنه لم يتوج بلقب في بطولة «الفورمولا-1» منذ 2008.

وفي أول تعليق له على الصفقة التي تم الإعلان عنها في أول فبراير الجاري، قال فاسور للصحفيين خلال إزاحة الستار عن السيارة الجديدة لفيراري، إن الصفقة أزالت عناصر التشتيت.

وقال فاسور «هي فرصة هائلة للفريق، بالتأكيد. نثق في أنه سيقدم لنا خطوة جيدة للمستقبل، وسيكون هذا تحديا جيدا للجميع».

وأضاف فاسور، المقرب من هاميلتون منذ أن كان السائق البريطاني يشارك في سلاسل السباقات المغذية لـ «الفورمولا-1»، إن فيراري أراد التركيز على موسم 2024، ولذلك جاء الإعلان عن الصفقة مبكرا.

وسيحل هاميلتون مكان كارلوس ساينز بالفريق، وقال فاسور إنه مقتنع بأن الإسباني سيظل ملتزماً حتى آخر منعطف في آخر لفة بمنافسات الموسم.

وأضاف الفرنسي فاسور إن إبلاغ ساينز بالقرار كان أمراً صعباً، ولكن المكالمة الأكثر صعوبة كانت لتوتو فولف رئيس مرسيدس وهو صديق قديم له.

وقال فاسور بشأن المحادثة مع ساينز «كما يمكنكم أن تتصوروا، لم تكن أسهل مكالمة في حياتي، وكانت مكالمة توتو من بين الأصعب».