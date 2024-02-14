تشيلسي يحدد هدفه في الموسم



لندن (رويترز)



تسببت بداية تشيلسي الضعيفة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ابتعاد الفريق بفارق 13 نقطة عن آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن لاعب الوسط إنزو فرنانديز يقول إن النتائج الأخيرة منحت الفريق الأمل في مواصلة السعي للتأهل لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا الموسم المقبل.

وكانت الخسارتان المتتاليتان أمام ليفربول وولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق هذا الشهر أحدثتا انتكاسة لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو لكن الانتصارين على أستون فيلا في كأس الاتحاد، وعلى كريستال بالاس 3-1 في الدوري يوم الاثنين استعادا بعض الثقة.

وأنفق تشيلسي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني «506 مليون دولار»، خلال فترة الانتقالات، قبل انطلاق الموسم الحالي، ويحتل المركز العاشر في الدوري، بفارق 13 نقطة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

وقال الدولي الأرجنتيني فرنانديز لشبكة «ئي.إس.بي.إن» خلال مقابلة «الفوز على كريستال بالاس يعني الكثير لنا، وفزنا على أستون فيلا في كأس الاتحاد الأسبوع الماضي، وبدأ الفريق في تصحيح الأمور، بالتأكيد الفوز يمنحنا الثقة في الفترة المقبلة، شهد مستوى الفريق صعوداً وهبوطاً طوال الموسم في الدوري، ولذلك نجد أنفسنا نبتعد قليلاً عن المراكز الأولى».

وأضاف «لكن لا يزال الطريق طويلاً، ونثق في عملنا ونتطور يوماً بعد يوم، من أجل تحقيق هدفنا، وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وسيواجه تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في الدوري قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة.