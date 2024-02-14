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الرياضة

«الملك» يكسب «الفرسان» في قمة «أقوياء اليد»

«الملك» يكسب «الفرسان» في قمة «أقوياء اليد»
14 فبراير 2024 11:50

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز الشارقة على شباب الأهلي 24-22، في قمة دوري أقوياء اليد، والمؤجلة من الأسبوع الثاني من الدور التمهيدي، وأقيمت بصالة الشارقة، وهو الفوز الثالث على التوالي لـ «الملك» هذا الموسم، وسبق له التفوق على الجزيرة والنصر، ليرفع رصيده إلى «النقطة التاسعة»، ويقفز من المركز السابع إلى الخامس.
جاءت المواجهة متكافئة بين الفريقين، بعدما نجح شباب الأهلي في حسم الشوط الأول لمصلحته، إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني، وقدموا مباراة متميزة، خاصة في «الأمتار الأخيرة»، وحسم المواجهة بفارق هدفين 24-22. 
ويخوض الشارقة مباراته في الجولة السادسة يوم السبت أمام الوصل، فيما يلعب مباراته مع العين والمؤجلة من الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، ويتبقى في المؤجلات مباراة دبا الحصن 5 مارس المقبل.
وأجل الشارقة «حامل اللقب» جميع مبارياته في الدوري، بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية التي أقيمت بالكويت مؤخراً، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته للحفاظ على اللقب الذي حققه في آخر 7 مواسم على التوالي.
في الوقت الذي رفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 11، بعدما حصل على نقطة، وهي أول خسارة له هذا الموسم، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر في مباراة، ويلتقي في مباراته المقبلة مع الجزيرة يوم الجمعة بصالة «فخر أبوظبي»، ضمن الجولة السادسة، والتي تشهد أيضاً مواجهة مليحة مع دبا الحصن يوم الجمعة، والعين مع النصر يوم السبت. 

دوري اليد
الشارقة
شباب الأهلي
الجزيرة
النصر
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