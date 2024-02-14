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الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك في «باكو جراند سلام»

«جودو الإمارات» يشارك في «باكو جراند سلام»
14 فبراير 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُجرى في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس بتوقيت أذربيجان، قرعة بطولة باكو جراند سلام الكبرى للجودو، عبر تقنية الفيديو، بفندق باكو ماريوت، استعداداً لانطلاقة المنافسات صباح الجمعة، وتستمر إلى يوم الأحد، بمشاركة 410 لاعبين ولاعبات من 64 دولة، بينها 3 دول عربية وخليجية وآسيوية، وهي الإمارات، البحرين والسعودية.
ويشارك منتخبنا ببعثة تتكون من اللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، وتخوض منافساتها في اليوم الأول للبطولة، واللاعب كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، ويلعب ضمن الوزن الخفيف المتوسط في اليوم الثاني.
ويشرف على التدريب المدرب فيكتور سيكتروف، ويرأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
وأشار رئيس البعثة إلى أن بقية أعضاء المنتخب الأول استمروا في معسكر جورجيا، استعداداً لبطولة طشقند جراند سلام 2024، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان من 1 إلى 3 مارس المقبل، وتشهد حتى الآن مشاركة 55 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب ولبنان، ويشارك منتخبنا في البطولة بعدد 8 أفراد، ضمن برنامج إعدادهم لأولمبياد باريس 2024، وتشهد الدورة مشاركة 5 أفراد من «جودو الإمارات» حتى الآن، حيث تتضح القائمة النهائية عقب بطولة العالم التي تقام في أبوظبي من 18 إلى 24 مايو 2024، وهي ختام البطولات الكبرى المؤهلة إلى الأولمبياد بإشراف الاتحاد الدولي.

الإمارات
الجودو
أذربيجان
أولمبياد باريس 2024
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