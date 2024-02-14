إريكسون يهزم السرطان بتدريب ليفربول



ليفربول (أ ف ب)

سيحقّق المدرّب السويدي السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم سفن جوران إريكسون الذي يعاني مرض السرطان، حلمه أخيراً في أن يصبح مدرباً لفريق ليفربول، وذلك في مباراة الأساطير الخيرية ضد أياكس أمستردام الهولندي الشهر المقبل على ملعب أنفيلد.

وأعلن المدير الفني السويدي البالغ من العمر 76 عاماً في يناير الماضي أن أمامه «عاماً واحداً في أفضل الأحوال» للبقاء على قيد الحياة، بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وكشف إريكسون الذي قاد إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 و2006، حبّه غير المشروط لليفربول في ذلك الوقت قبل أن يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من تدريبه، ورغبته في أن يصبح مدرباً للنادي العزيز على قلبه في يوم من الأيام.

ولم يظل فريق الـ«ريدز» مكتوف الأيدي أمام رغبة إريكسون الذي عرض عليه الجلوس على مقاعد البدلاء في 23 مارس المقبل.

وكان مدربه الألماني يورجن كلوب أعلن مباشرة عقب كشف إريكسون عن إصابته بالسرطان ورغبته في تدريب ليفربول، إنه سيكون سعيداً جداً بمنح الفرصة للمدرب السويدي بقضاء يوم في ملعب تدريبات النادي، لكنه الآن سيقود الـ«ريدز» ضد أساطير فريق أسطوري آخر، أياكس، في مباراة خيرية على ملعب أنفيلد.

ويوجد من بين الأساطير التي تم الإعلان عن مشاركتها في هذه المباراة الخيرية، الفرنسي جبريل سيسيه، حارس المرمى البولندي ييرزي دوديك، بطل معجزة إسطنبول (الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 بعد التأخر 0-3 في الشوط الأول من المباراة النهائية أمام ميلان الإيطالي)، والسلوفاكي مارتن شكرتيل، والبرازيلي فابيو أوريليو.