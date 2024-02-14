عامر ينقذ «النمور» من «الدكة»



فيصل النقبي (كلباء)



بالتخصص.. نجح «البديل» أحمد عامر في تسجيل هدف التعادل لاتحاد كلباء أمام خورفكان، ليمنح «النمور» نقطة ثمينة في لقاء الفريقين، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعد الهدف هو الأول لعامر هذا الموسم، حيث لم يشارك في أي لقاء منذ البداية، واكتفى بالجلوس على «دكة البدلاء»، كما أنه هدفه الثالث في شباك خورفكان بالدوري، والثاني الذي يسجله في الثواني الأخيرة للقاء، بعد أن أحرز هدف الفوز لفريقه أمام «النسور» في موسم 2021-2022، باستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.

ورغم أنه تصدر قائمة الهدافين لفريقه في الموسم السابق برصيد 8 أهداف، إلا أن المدرب فرهاد مجيدي لا يعتمد عليه في التشكيل الأساسي.