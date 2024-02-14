تشواميني: «قلب دفاع» عن «طيب خاطر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد الفوز الصعب لريال مدريد الإسباني على مضيفه لايبزج الألماني 1-صفر، في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي، تحدث النجم الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني متوسط ميدان «الميرنجي»، والذي أجاد في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب ثلاثة من النجوم الأساسيين وهم إيدرميليتاو، وديفيد ألابا، وأنطونيو روديجير، عن أدائه في هذا المركز الذي يوظفه فيه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني من وقت إلى آخر، لسد العجز الناجم عن الإصابات الكثيرة، كما تطرق للحديث عن مواطنه وزميله كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي لم يتخذ قراره بعد، سواء بالبقاء في باريس، أو الرحيل بنهاية عقده في نهاية الموسم.

وقال تشواميني في حديث لقناة بلوس الفرنسية، رداً على سؤال بشأن مستقبل «فتى بوندي المدلل»، وهما أصدقاء بحكم وجودهما معاً في منتخب فرنسا: لا أعرف حتى الآن قرار مبابي، وحتى إن عرفته فإنني أفضل الاحتفاظ به لنفسي من أجل مزيد من الترقب والإثارة «قالها مبتسماً».

وأضاف: لم يقل لي شيئاً بصفة شخصية، ولكننا على أية حال نتحدث من وقت لآخر عن هذا الموضوع في «غرفة الملابس»، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن يتضح الأمر خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يتعلق بمركزه الجديد قلباً للدفاع إلى جوار ناتشو هيرنانديز الناجي الوحيد من الإصابة في هذا المركز، قال تشواميني: نحن نلعب أمام فرق قوية وخاصة في دور الأبطال، ونتعرض لمواقف صعبة في بعض الأوقات، ولكننا نحرص على تحقيق الفوز في نهاية المطاف، ونظل أقوياء دفاعياً رغم الغيابات، ونصنع فرصاً ونسجل أهدافاً، ولهذا ينبغي أن نستمر حتى في أسوأ الظروف.

وعندما سأله مذيع قناة بلوس: هل تعتبر نفسك قوياً جداً في خط الدفاع؟ قال تشواميني: لا أعرف، ولكنني أقدم أداءً طيباً في ظروف استثنائية، لأنني بالأساس لاعب وسط.

وأضاف: تحدثت مع «الكوتش» في هذا الأمر، وقلت له إنني أحاول الإجادة أياً كان المركز الذي أشغله، لأن أهم شيء في ريال مدريد هو الفوز بأكبر عدد من البطولات، ولو طُلب مني القيام بأي دور من أجل الوصول إلى أبعد مدى في المسابقات المختلفة، أفعل طواعية وعن طيب خاطر، وأقدم فيه أفضل ما عندي.

وعندما سأله المذيع عن موقف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» في مسألة لعبه في مركز قلب الدفاع، قال تشواميني: مؤكد إنه يشاهدني، وأنا ألعب في هذا المركز، ولكن لا ينبغي أن أقول له إنني مستعد للعب في هذا المركز، لأن مركزي الأساسي متوسط ميدان، ورغم ذلك إذا استدعاني ديشامب بصفتي قلب دفاع، أبذل أقصى جهدي لأكون عند حسن ظن الجميع.