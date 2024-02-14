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الرياضة

كوزمين: هجوم «الملك» فاقد الوعي!

كوزمين: هجوم «الملك» فاقد الوعي!
14 فبراير 2024 13:26

علي معالي (دبي)

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مباراة بعد أخرى، يبتعد الشارقة عن أمل العودة إلى المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين، بعدما وصل الفارق مع الوصل المتصدر إلى 10 نقاط كاملة، بعد نهاية «الجولة 13»، حيث تتسرب النقاط من «الملك» بصورة جعلن جماهيره تصل إلى مرحلة فقدان الثقة في استعادة الدرع الذي تُوج به الفريق موسم 2018- 2019، التعادل مع الوحدة 1-1 هو الثالث على التوالي، وسبقه الخروج بالنتيجة ذاتها أمام شباب الأهلي وعجمان.
وأهدر الشارقة، بحسب الإحصائيات العديد من الفرص العديدة التي كانت كفيلة بعودته إلى «الإمارة الباسمة» بـ «العلامة الكاملة»، إلا أن الفريق ظهر مهزوزاً هجومياً، وهو ما جعل المدرب الروماني كوزمين يعترف بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة في بعض اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء، وقال: رغم التحركات الجيدة، تبقى المشكلة التي جعلت فريقي يهدر العديد من النقاط والانتصارات المهمة، وتتمثل في فقدان الوعي في القرار الأخير والحاسم أمام المرمى، حيث سنحت لنا فرص عديدة كفيلة بحسم المباراة، لكنها ضاعت بشكل غريب.
وبحسب الإحصائيات، فإن الشارقة سنحت له 3 فرص يمكن وصفها بالخطيرة، وهو ما جعل علامات الغضب تظهر على وجه كوزمين بعد نهاية المباراة، رغم عودته من أبوظبي بنقطة، واحتلال الفريق المركز الرابع، وقال كوزمين: الخروج بـ «نقطة» واحدة فقط، بمثابة هزيمة، لأنها أبعدتنا عن الدخول في المنافسة بشكل أقوى، والنقطة جاءت بعد إهدار العديد من الفرص السهلة، وفي النهاية ينجح الشارقة في تسجيل هدف فقط، وهو أمر يزعجني كثيراً.
ولم يكتف كوزمين بما دار في المباراة، بل وجه عتاباً هو الثاني له هذا الموسم في التعامل مع الشارقة، وذلك بسبب عدم تأجيل مباريات الجولة، مثلما حدث لبعض المنافسين، وقال: أطالب بالعدالة واحترام الشارقة، لأنه فريق كبير، ويجب أن يُعامل بالاحترام، وكان يجب أن يتم تأجيل مباريات «الجولة 13» بالكامل.
وشهدت المباراة التعادل بتوقيع تيجالي الذي حل بديلاً لفراس بالعربي في الدقيقة 59، حيث نجح بعد دخوله بديلاً بـ230 ثانية، ومن أول لمسة، في إدراك هدف التعادل برأسية متقنة، ليسجل تيجالي هدفين، ويصنع هدفاً خلال 4 مباريات بالدوري ضد الوحدة فريقه السابق.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الوحدة
كوزمين
تيجالي
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