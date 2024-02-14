الوحدة يخسر نقطتين بأول لمسة لهدافه التاريخي!



مصطفى الديب (أبوظبي)



خسر الوحدة نقطتين مهمتين، بعدما انتهت قمة «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الشارقة بالتعادل 1-1، وبدأ «العنابي» بالتقدم عن طريق أحمد نور الله في الدقيقة 31، إلا أن «البديل» تيجالي سجل هدف التعادل لـ «الملك» في الدقيقة 63.

تعد كرة الهدف هي الهجمة الأولى التي شارك فيها تيجالي بعد مشاركته من على «دكة البدلاء»، ليهز الشباك من اللمسة الأولى في مرمى فريقه القديم.

وأهدر «العنابي» نقطتين برأسية هدافه التاريخي في الدوري، كما أنه ثاني الهدافين للبطولة بشكل عام، بعد «القناص» علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب.

وسجل تيجالي 183 هدفاً في مشواره بالدوري، بعد المشاركة في 230 مباراة مع الوحدة والنصر والشارقة، ولعب هذا الموسم 9 مباريات مع الشارقة، أحرز خلالها 4 أهداف.

وفي الوقت الذي ابتسم فيه الحظ لتيجالي، فإنه كشر عن أنيابه في وجه عمر خربين هداف الوحدة الذي شارك من على «دكة البدلاء»، أيضاً، بعدما أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 76 من انفراد شبه تام بعادل الحوسني حارس الشارقة، لتضيع فرصة إعادة التقدم لـ «أصحاب السعادة».

وبعيداً عن الملعب نال تيجالي تحية كبيرة من الجماهير التي حضرت في المدرجات بعد نهاية اللقاء، وكذلك خلال مشاركته، وحرص عدد كبير منهم على انتظاره خارج الملعب لالتقاط الصور التذكارية مع هداف الوحدة التاريخي.