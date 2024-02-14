«شرطة أبوظبي» بطل «هايروكس دبي»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريق شرطة أبوظبي للياقة والتحدي بالمركز الأول على مستوى الفرق في بطولة هايروكس دبي وتألق في البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشهدت مشاركة 1500 لاعب ولاعبة.

ونجح سلطان الظنحاني وبطي النعيمي، في حجز مقعد للفريق ببطولة العالم، والتي تقام في مدينة نيس الفرنسية يوليو المقبل، ويشارك فيها 212 فريقاً.

وتفوق راشد الدرمكي وأحمد الجهوري ضمن فريق شرطة أبوظبي الثاني في مسابقة الفرق، وتصدرا المشهد الرياضي بتحقيق المركز الأول على 18 فريقاً.

وشارك 12 لاعباً و6 لاعبات ضمن فريق شرطة أبوظبي للياقة والتحدي، في البطولة التي تقام في عدد من مدن العالم بينها دبي، وتشمل 6 منافسات للرجال ومثلها للسيدات.

وهنأ العميد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أبطال شرطة أبوظبي على تحقيق الإنجاز الرياضي المتميز، رغم التحدي القوي بوجود عدد كبير من المنافسين، وأشاد بالمستوى العالي للفريق خلال المنافسات المختلفة، خصوصاً في تحدي الثنائي والفرق اللذين شهدا تفوقاً واضحاً لشرطة أبوظبي.