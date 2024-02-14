«الظاهرة الجديد» يخطف قلب زيدان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في مقطع فيديو بثته صحيفة «آس«الإسبانية، تحدث النجم الفرنسي «المخضرم» زين الدين زيدان عن «ظاهرة» هذا الموسم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام «20عاماً» لاعب وسط ريال مدريد، والقادم من بروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي، وأشاد بإمكاناته الفنية والبدنية والذهنية، وقال إنه يحقق «أشياءً لا تُصدق» وتسبق سنه بكثير، واستطاع أن يفرض نفسه سريعاً في «السانتياجو برنابيو».

وأضاف زيدان الذي قاد «الريال» إلى الفوز بدوري الأبطال الأوروبي 3 مرات متتالية: أنا مشجع متيم بهذا اللاعب الشاب، ووصفه بأنه لاعب استثنائي جذب إليه الأنظار سريعاً، وتجاوز كل الأرقام والإحصائيات، ولا ينبغي أن ننسى أنه صغير السن، ولكنه وصل إلى مدريد، وهو يحمل الكثير من الشغف والرغبة والطموح، بل إنه أصبح الآن بصدد رفع «سقف» طموحاته عالياً، لكي يؤكد للجميع من هو؟ وما الذي يستطيع أن يفعله.

جود بيلينجهام الذي لم يشارك فريقه مباراته الأخيرة أمم لايبزج الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، بسبب الإصابة، لعب 29 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 20 هدفاً، وصنع 8 أهداف أخرى، وهي أرقام مرتفعة جداً على حد قول زيدان، لكونه ليس مهاجماً صريحاً.

وقال بطل العالم المتوج بمونديال 1998 مع «الديوك» والذي ارتدى قميص الريال لاعباً من 2001 إلى 2006، ثم مديراً فنياً للفريق الأول مرتين بنجاح كبير: جميل جداً أن نشاهده هكذا، إنني شديد الإعجاب به وقلت له ذلك، وما نرغب فيه ونتطلع إليه أن نرى بيلينجهام وهو يقود «البلانكوس» إلى البطولات والألقاب.

يُذكر أن بيلينجهام حقق بالفعل هذا الموسم بطولة كأس السوبر الإسبانية مع الريال، وأمامه ألقاب وبطولات أخرى في الطريق، وما زال يقاتل بقوة من أجل الفوز مع الريال بالدوري «الليجا»، ودوري الأبطال.