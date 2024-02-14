«الإمبراطور» يحسم «الديربي» بثغرات وأخطاء «العميد»

معتز الشامي (دبي)



حقق الوصل المطلوب في مواجهة «ديربي دبي» التي جمعته بالضيف النصر على استاد زعبيل، وانتهت بهدف، ضمن لأصحاب الأرض صدارة ترتيب الدوري، والابتعاد عن «المطاردين».

وحقق «الإمبراطور» الأفضلية في آخر 20 دقيقة من المباراة، حيث كان النصر نداً، والأكثر حضوراً في الجانب الهجومي، كما أحكم السيطرة على مجريات اللعب في الوسط والدفاع، قبل أن يستغل الوافد الجديد الكوري جيونج «ثغرة» في التمركز الدفاعي، ويسجل الهدف الوحيد للقاء، والذي جاء على عكس سير أحداث اللعب التي كانت تميل لكفة «العميد» بشكل أوضح.

وأتفق كلا المدربين شرودر وميلوش على أن المباراة جاءت على «نقيضين»، سيطر خلالها النصر على الشوط الأول، ونجح في الاقتراب من مرمى الوصل، وصناعة الفرص التهديفية، ولكن دون ترجمة حقيقية لتلك الأفضلية، بينما تبدل الحال في النصف الثاني للشوط الثاني، والذي شهد عودة الوصل للسيطرة على ما تبقى من وقت «الديربي»، وتسجيل هدف الفوز والحفاظ عليه، رغم محاولات استعادة زمام المبادرة من جانب لاعبي «الأزرق».

وعلى الجانب الآخر، ألقى الجهاز الفني للوصل على جميع اللاعبين، «دشاً بارداً»، بعد الفوز بهدف على «العميد»، حيث لم يكن الأداء المنتظر من بعض العناصر، كما عاب الأداء جوانب فردية أجلت الخطورة حتى النصف الأخير من المباراة، وهو ما شدد عليه ميلوش، وأكد للاعبين أن القتال من أجل شعار الوصل، أهم من الجميع، وأن اللعب باسم النادي يتطلب ضرورة التضحية، وأن تكون الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي حاضراً في جميع المواجهات التي يدخلها الفريق.

وأكد ميلوش في تصريحاته عقب المباراة أن الفريق لم يظهر بالمستوى المأمول في الشوط الأول، لسيطرة النزعة الفردية على الأداء، فضلاً عن غياب الضغط الجماعي في الهجوم، ولكنه نجح في استغلال «الثغرة» التي لاحت في اللقاء وإحراز هدف والفوز بالنتيجة، وقال: «في بعض البطولات والمباريات يكون الفوز والخروج بالعلامة الكاملة مقدماً على الأداء المتميز، ومن الطبيعي ألا يظهر الفريق بالمستوى نفسه، خصوصاً بعد العودة من فترة إيقاف طويلة، وثقتنا كبيرة في تصحيح الصورة قبل المباراة المرتقبة في كأس رئيس الدولة بدور الـ16 من بطولة يدخلها الفريق للمنافسة بقوة على لقبها».

وأضاف: أبلغت اللاعبين بأهمية الأداء بروح قتالية عالية، وأن يكون شعار الوصل هو الذي يدافع عنه الجميع، وهو الأهم، سواء من المدرب أو الفريق أو اللاعبين، وعلينا أن نتحلى بالتواضع في مواجهة جميع المنافسين، ونعرف أن خلفنا جمهور يرغب في المنافسة والفوز دائماً».

من جانبه، وصف أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل، مواجهة «الديربي» أمام النصر بأنها جاءت جميلة في كل الجوانب، وقال: «النصر كان نداً قوياً، وقدم مستوى متميزاً وخطيراً، وأهنئه على هذا الأداء والمستوى الرائع، وهو الفعل فريق خطير، ولكن التوفيق حالف الوصل، وهذه هي كرة القدم».

وأضاف: «انتهى الدور الأول الآن، وحققنا نسبة نجاح وصلت إلى 85%، بعدما حصدنا 33 نقطة فقط، ولكن الدوري لا يزال طويلاً، ويحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل والتركيز، لمواصلة المشوار بنجاح».

ولفت الشعفار إلى أن الوصل لا يزال لديه اليد العليا والابتعاد بالصدارة، ولكن ذلك ليس مقياساً لشيء، لأن الموسم لا يزال طويلاً، واللقب في الملعب بالفعل، وهناك أندية لديها فرصة كبيرة لمواصلة المنافسة بقوة للفوز بالدرع، وقال: «الصدارة الآن ليست مقياساً، عندما نصل إلى «الجولة 23»، ونحن نحافظ على الفارق الكبير في النقاط، وقتها فقط أقول إننا نجحنا في المهمة، ولكننا الآن ما زلنا في البدايات».

وفيما يتعلق بالصفقات التي أبرمها النادي في فترة التوقف، كشف الشعفار في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، عن أن الوصل لا يزال يخطط لصفقة جديدة للاعب أجنبي في الطريق، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد إنهاء الاتفاقات الخاصة بالصفقة، ولكنها ستكون قوية على حد وصفه.