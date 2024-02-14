أوساكا تخوض تحدي «رابطة المحترفات» في دبي



دبي (الاتحاد)



كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، عن دعوة نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، للمشاركة في منافسات هذا العام، بعد مرور 5 سنوات على آخر ظهور لها في البطولة.

وابتعدت البطلة الفائزة أربع مرات بألقاب البطولات الكبرى لمدة 15 شهراً عن المنافسات لأسباب شخصية، لتعود من أجل المشاركة في بطولة بريسبان الدولية وبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، قبل أن تخوض منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة وبطولة قطر المفتوحة، التي بلغت دورها ثمن النهائي.

وتنضم أوساكا، التي أنجبت طفلها الأول أثناء غيابها عن الملاعب، إلى قائمة النجمات المشاركات في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، والتي تتضمن 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم. وتشهد الدورة 24 من بطولة رابطة محترفات التنس مشاركة إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا، الفائزة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين، وكوكو جوف، الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2023.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسرنا أن نرحب بعودة نعومي إلى دبي للمشاركة في أحدث دورة من بطولة رابطة محترفات التنس، والتنافس مع مجموعة من أفضل اللاعبات في العالم».

وتحدثت أوساكا، الفائزة مرتين في كل من بطولة أميركا المفتوحة للتنس وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بصراحة عن مشاكل الصحة النفسية التي عانت منها، من خلال فيلم وثائقي مميز أنتجته نتفلكس. وحلت أوساكا في المرتبة 48 عالمياً في العشرين من عمرها، وتلقت دعوة للمشاركة في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس في عام 2018 لتصل إلى الدور ربع النهائي من منافساتها، وبعد الهزيمة أمام المصنفة الأولى إيلينا سفيتولينا، خطت أوساكا أولى خطواتها نحو النجومية بفوزها بلقب بطولة إنديان ويلز، لتذهل عشاق التنس بعد بضعة أشهر فقط بفوز تاريخي على سيرينا وليامز في نهائي بطولة أميركا المفتوحة.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تسعدنا مشاركة نعومي في بطولة هذا العام، إلى جانب مجموعة متميزة من نجمات التنس، مما يعِد بمنافسات قوية وأجواء حماسية».