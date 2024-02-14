«ديربي عربي» بين «أبيض الشاطئية» و«الفراعنة»

دبي (الاتحاد)



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، مع المنتخب المصري الشقيق، في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس، على الملعب الرملي في حي دبي للتصميم، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم - الإمارات 2024.

واختتم «أبيض الشاطئية» استعداداته، بخوض حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بمشاركة الـ 12 لاعباً المختارين في القائمة الرسمية للبطولة.

وعن تحضيرات منتخبنا للمباراة، أكد المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز على جاهزية «أبيض الشاطئية» لخوض أولى مباراته في دور المجموعات أمام المنتخب المصري، مؤكداً أن الأبيض استعد بشكل جيد للمباراة.

وأشاد مدرب منتخبنا الوطني بالدعم الكبير الذي قدمه اتحاد الكرة لإعداد المنتخب لبطولة كأس العالم، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق المطلوب من هذه المواجهة القوية.

من جهته، كشف وليد محمد كابتن منتخبنا الوطني أن مواجهة اليوم ستكون «ديربياً عربياً» أمام منتخب يعد من أفضل المنتخبات العربية وبطل القارة الأفريقية، وسبق لنا مواجهته من قبل في بطولة كأس العالم للقارات بدبي، وأداؤه في تطور مستمر.

وأضاف: «نُريد تحقيق الفوز في مباراتنا الافتتاحية، وهو الهدف الذي تصبو إليه كل المنتخبات خاصة في الجولة الأولى، كون تحقيق هذا الهدف يعطي دافعاً معنوياً كبيراً لأي منتخب في بداية مشواره في البطولة، لذا تركيزنا ينصب على تقديم أفضل ما لدينا».

من ناحية أخرى، دعا سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الجماهير لحضور منافسات البطولة التي تقام في دبي من 15 إلى 25 فبراير الجاري، والاستمتاع بأجواء رائعة في الملعب الجميل الذي تم تشييده في حي دبي للتصميم والمطل على قناة دبي المائية وأجمل المباني في شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة.

وقال: «نرحب بالمنتخبات العالمية المشاركة وبالجماهير من جميع الجنسيات للحضور في الملعب المتميز الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة ويتسع لأكثر من 3500 متفرج، والذي يستضيف أجمل وأقوى المباريات التي تجمع بين 16 من أقوى منتخبات كرة القدم الشاطئية من مختلف القارات، وكذلك الاستمتاع بأجواء الفعاليات المصاحبة للبطولة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية في دبي، بعد الاستضافة الرائعة لنسخة 2009 من البطولة الأقوى في عالم كرة القدم الشاطئية، والتي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم والاتحاد الدولي».

وأضاف: «اكتمل وصول المنتخبات المشاركة ودخلت في مرحلة الاستعدادات النهائية للبطولة ومن بينها منتخبنا الوطني، كما نعمل جميعاً على توفير سبل النجاح لجميع المشاركين، وأن تكون البطولة الأنجح بين جميع بطولات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، وأن تكون إضافة متميزة لقائمة البطولات الدولية العديدة التي تقام في الإمارات وتحمل سمات النجاح التي تتميز بها جميع البطولات التي تقام في الدولة».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي: «أصبحت الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً وجهة عالمية مفضلة لكرة القدم الشاطئية، كما هو الحال في جميع الرياضات الأخرى، كما أن الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين والمنتخبات العالمية يرحبون دائماً بتنظيم البطولات هنا بفضل الدعم الذي يناله القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وكذلك الخبرات التنظيمية الكبيرة لأبناء الوطن وتوفر جميع عوامل النجاح، بما فيها المنشآت الرياضية والمناطق السياحية والفنادق وتطور قطاعي النقل والاتصال لأعلى المستويات العالمية، وستكون البطولة التي تنطلق اليوم حدثاً لن ينسى في ذاكرة المشاركين والجمهور من داخل وخارج الدولة، ومن جميع الجنسيات الذين سيعودون إلى أوطانهم محملين بأجمل الذكريات عن دبي الرائعة بكل تفاصيلها وعن البطولة التي تحولت إلى مهرجان فرح وصداقة ومحبة».

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً بواقع 4 منتخبات أوروبية هي البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروسيا، و3 منتخبات من أميركا الجنوبية هي البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، و4 منتخبات من آسيا وهي الإمارات واليابان وإيران وعُمان، ومنتخبان من أفريقيا هما مصر والسنغال، و3 منتخبات من أميركا الشمالية، وهم أميركا والمكسيك وتاهيتي.

وجاء منتخب الإمارات صاحب الضيافة في المجموعة الأولى، والتي ضمت معه مصر، وكلّ من إيطاليا وأميركا، فيما أوقعت القرعة المنتخب العُماني في المجموعة الرابعة رفقة البرازيل والبرتغال والمكسيك، وضمت المجموعة الثانية كلاً من إسبانيا وإيران وتاهيتي والأرجنتين، أما المجموعة الثالثة فجاء فيها منتخب اليابان رفقة السنغال وبيلاروسيا وكولومبيا.