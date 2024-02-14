«البلومون» يُطلق «الرعد» في ليلة «النجوم الذهبية»!



عمرو عبيد (القاهرة)



قالت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، إن كيفن دي بروين أرسل تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع فرق أوروبا، بعد قيادته «ماكينة الانتصارات التي لا تتوقف» لمانشستر سيتي وبيب جوارديولا في دوري الأبطال، لتحقيق فوز جديد، وخطوة نحو الأمام، من أجل الحفاظ على لقبه القاري.

وأشارت الصحيفة إلى الهدف الرائع الذي سجله «المايسترو» المتألق منذ عودته من الإصابة، قبل مساعدة برناردو سيلفا، ثم فيل فودين في حسم نتيجة مواجهة الذهاب أمام كوبنهاجن في عقر داره.



واتفقت «إكسبريس» مع «ميرور» على أن هدف سيلفا كان «عامل الحسم» في إيقاف صحوة أصحاب الأرض، وحسم الأمور منذ نهاية الشوط الأول، حيث عنونت «ميرور» غلافها بقولها «سيلفا الذهبي»، والطريف أنها كتبت عن «رسالة تهديد كتيبة بيب» إلى منافسيه، لكن التوقيع كان لبرناردو هذه المرة حسب رأيها، وهو ما أكدته «ستار سبورت» أيضاً بعنوان «ليلة برناردو»، مشيرة إلى أن طريقة وتوقيت هدف النجم البرتغالي، أصابا المنافس في مقتل، وأوقفا أي محاولة «شجاعة» من جانبه للصمود أمام «عملاق أوروبا»، ثم أكد «السيتي» تفوقه ومستواه الفني العالي بهدف رائع بعد «ثنائية ممتعة» بين دي بروين وفودين.



وطبقاً لاحتفاليته «المتميزة»، تصدّر فودين غلاف صحيفة «تيليجراف» بعنوان «مطلق النيران الحاسم»، مؤكدة أن هدف النجم الشاب في الدقائق الأخيرة وضع «البلومون» بالفعل في مقعده بربع النهائي الأوروبي، ونشرت تقريراً بعنوان «الرعد السماوي»، كتبت فيه أن مانشستر سيتي «المخيف» يرسل «عواصف رعدية» تحمل الكثير من رسائل التهديد إلى الجميع، في مختلف المنافسات، خاصة خلال شهر قد يبدو حاسماً بنسبة كبيرة في مسيرته نحو الاحتفاظ بـ«الثلاثية العالمية»، بأداء ثابت مُبهر وقوة تفوق كثير من منافسيه، داخل إنجلترا وخارجها.