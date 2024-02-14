عمر آل علي يُدير مباراة أولسان وفينتفورت في الأبطال



دبي (الاتحاد)



يُدير طاقم الحكام الإماراتي الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي مباراة أولسان هيونداي الكوري وفينتفورت كوفو الياباني الخميس على استاد مونسو كاب في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم طاقم المباراة كلاً من، جاسم عبدالله «مساعد أول» وسعيد المرزوقي «مساعد ثان» وسلطان محمد صالح «حكم رابع»، وعادل النقبي، ويحيى الملا «حكما الفيديو».

وفي نفس اليوم وضمن مباريات الدور ذاته، تم تكليف حكم الساحة الإماراتي محمد عبيد خادم «حكم فيديو»، ضمن طاقم حكام مباراة سباهان الإيراني والهلال السعودي على استاد ناجش أي-جاهان في مدينة أصفهان الإيرانية.