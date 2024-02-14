الاتحاد الإنجليزي يوافق على صفقة راتكليف و«اليونايتد»



لندن (أ ف ب)



وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 في المئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الصفقة.

وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الإنجليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة.

ولا يمكن لاستثمار راتكليف أن يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم «الفئة أ».

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما يستثمر 238 مليوناً إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

وأجرى رجل الأعمال، البالغ 71 عاماً، سلسلة اجتماعات في الأيام الأخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب إتمام الصفقة.

ويأمل مشجعو اليونايتد أن يقود راتكليف عملية إصلاح شاملة لـ «الشياطين الحمر»، بعد موسم صعب للنادي الذي فاز بالدوري الممتاز آخر مرة في عام 2013.