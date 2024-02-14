الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يوافق على صفقة راتكليف و«اليونايتد»

الاتحاد الإنجليزي يوافق على صفقة راتكليف و«اليونايتد»
14 فبراير 2024 17:55

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إصابة سون في مشاجرة!
تشيلسي يحدد هدفه في الموسم


وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 في المئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الصفقة.
وكشف بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الإنجليزي، ليقترب راتكليف من إتمام الصفقة.
ولا يمكن لاستثمار راتكليف أن يكتمل حتى أن يتم الانتهاء من عرض المناقصة لأسهم «الفئة أ».
واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما يستثمر 238 مليوناً إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.
وأجرى رجل الأعمال، البالغ 71 عاماً، سلسلة اجتماعات في الأيام الأخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب إتمام الصفقة.
ويأمل مشجعو اليونايتد أن يقود راتكليف عملية إصلاح شاملة لـ «الشياطين الحمر»، بعد موسم صعب للنادي الذي فاز بالدوري الممتاز آخر مرة في عام 2013.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
اليوم 12:01
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©