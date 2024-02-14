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إصابة سون في مشاجرة!

إصابة سون في مشاجرة!
14 فبراير 2024 18:01

 
لندن (رويترز)

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أصيب سون هيونج-مين قائد توتنهام هوتسبير ومنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في إصبعه خلال مشاجرة مع زملائه عشية خروج البلاد من كأس آسيا في قطر.
وتشاجر اللاعبون خلال عشاء الفريق قبل الهزيمة 2-صفر في الدور قبل النهائي أمام الأردن الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تمديد انتظارهم المستمر منذ 64 عاماً للحصول على لقب آخر لكأس آسيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة يونهاب للأنباء «حدث ذلك عندما ذهب بعض اللاعبين الشبان للعب تنس الطاولة، واعترض سون هيونج-مين وغيره من اللاعبين الأكبر سناً على ذلك، وتبادل اللاعبون بعض الكلمات الغاضبة، وأصيب سون في إصبعه خلال المشادة».
ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الكوري للتعليق، لكن اللاعب لي كانج-إن قدم اعتذاره على إنستجرام عن الواقعة.
وقال لي «لقد تسببنا بخيبة أمل كبيرة لعشاق المنتخب الكوري الذين يدعمون الفريق دائماً، أشعر بأسف بالغ، وكان ينبغي عليّ سماع تعليمات إخوتي وأتقدم باعتذار لمشجعينا بسبب الصورة السيئة التي قدمناها، أعتذر لأي شخص أصيب بخيبة أمل بسببي، ومن الآن فصاعداً، سأحاول مساعدة إخوتي على أن يصبحوا أكثر نضجاً».
وبعد عودته من البطولة في قطر، شارك سون بديلاً في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي، وكان يلف أصبعه بضمادة.
وساعد سون «31 عاماً» توتنهام على الفوز 2-1 بتمريرة حاسمة في الدقيقة 96 لبرينان جونسون.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
كوريا
كوريا الجنوبية
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كأس آسيا
سون هيونج مين
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