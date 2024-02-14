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الرياضة

تشونبوك يضع قدماً في ربع نهائي «الأبطال»

تشونبوك يضع قدماً في ربع نهائي «الأبطال»
14 فبراير 2024 18:33

 
جيونجو (أ ف ب)


وضع تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي، بطل نسختي 2006 و2016، قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه على مواطنه بوهانج ستيلرز، بطل نسخ 1997 و1998 و2009، بهدفين نظيفين، على ستاد جيونجو كأس العالم في جيونجو في ذهاب ثمن النهائي.
وسجل البرازيلي هرنانديش رودريجيش (17) وآهن هيون-بيوم (64) الهدفين.
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ستاد ستيل يارد في بوهانج.

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وكان كاواساكي فرونتال الياباني افتتح ذهاب هذا الدور الثلاثاء بفوزه على مضيفه شاندونج تايشان الصيني 3-2، وسيلتقيان إياباً في 20 الحالي.
وفرض تشونبوك أفضليته منذ البداية ونجح في ترجمتها إلى هدف مبكر عندما سدد هونج يونج-هو كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة وتهيأت أمام هرنانديش تابعها بقوة فارتدت من العارضة إلى داخل الشباك (17).
وعزز تشونبوك بتقدمه في الشوط الثاني، عندما مرر البديل كيم تاي-هوان كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها آن هيون-بيوم برأسه في الشباك (64).

دوري أبطال آسيا
تشونبوك
كوريا الجنوبية
بوهانج
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