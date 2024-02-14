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الرياضة

مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية يواصل أعماله في الوثبة

مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية يواصل أعماله في الوثبة
14 فبراير 2024 19:26

 
أبوظبي (وام)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تواصلت جلسات برنامج مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة في فندق الوثبة بأبوظبي.
حضر فعاليات المؤتمر الحكم الدولي محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعدد من الشخصيات العربية والدولية في رياضة الفروسية وطب الخيول، وأصحاب الإسطبلات وملاك الخيول.
وأكد الحضرمي أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخورة بالنجاح المتميز الذي حققته الفعاليات الماضية، انطلاقاً من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي شهد تتويج «فرسان الوثبة» بلقبي الفردي والفرق، والفعاليات الأخرى المتمثلة في التميز الكبير لتنظيم مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، بالمشاركة الواسعة للخبراء والمسؤولين والفنيين وملاك الخيول، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية والتطويرية للقرية التي تستشرف المستقبل بأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأضاف «فعاليات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مستمرة بتنظيم سباقي الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، وغيرها من البرامج الأخرى التي تعزز ارتباطنا بإرث رياضة الفروسية المستدام، ونتطلع إلى المزيد من البرامج المبتكرة التي ترسخ المكانة الريادية للقرية».
من جانب آخر، شهدت الفعاليات محاضرات عدة في مختلف المجالات، وتحدث محمد علي الحضرمي حول سياسة الاعتناء بالخيل وأهميتها ودورها المحوري في الحفاظ على الخيول، كما تحدث الدكتور علي الطويسي رئيس القسم البيطري في اتحاد الفروسية والسباق، عضو اللجنة البيطرية بالاتحاد الدولي حول القوانين البيطرية وأهميتها، وتناولت الدكتورة فرانسيسكا حالات العناية بالخيل.
واستعرضت المستشارة ميساء الصعيدي الجيل المستقبلي للفروسية والذي سيغطي الوعي بالقواعد واللوائح المتعلقة برعاية الخيول وصحة الرياضيين وسلامتهم، ولوائح مكافحة المنشطات وحقوق ومسؤوليات المنظمين أثناء السباقات، فيما قدم ستيف بينريدج مراجعة لأهداف ومعايير الحوكمة الرياضية من خلال العديد من المحاور العلمية والعملية.

الإمارات
أبوظبي
الفروسية
قرية الإمارات العالمية للقدرة
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